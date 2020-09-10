У жителя Забайкалья нашли в машине золотые слитки на 17 млн рублей

В Забайкальском крае у жителя Балея изъяли незаконно добытое золото, которое он перевозил в автомобиле, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным экспертизы, в пяти слитках содержалось более 3,5 килограмма химически чистого золота. Общая стоимость найденного составляет 16,8 миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов (часть четвертая статьи 191 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что в текущем году за попытки нелегального вывоза золота в Китай задержаны пять человек, у которых изъято 16 килограмм золота на 48 миллионов рублей.