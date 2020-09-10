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10.09.2020 04:40
Рубрика: Происшествия

Уровень Амура около Хабаровска превысил пять метров

Текст: Артем Красиков

Уровень воды в Амуре около Хабаровска утром 10 сентября составляет уже 508 сантиметров, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

В Хабаровске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

За сутки вода поднялась на девять сантиметров. Опасные явления прогнозируются при шести метрах.

Из-за сильных осадков подтоплено уже около 1500 придомовых и дачных участков в 11 населенных пунктах региона. Вода повредила 13 фрагментов сельских и городских дорог.

На островной части краевой столицы - островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный подтоплено уже 1382 дачных участка.

"11 и 12 сентября теплоходы будут только вывозить людей и их имущество с островов на берег Хабаровска. С 13 сентября прекращаются пассажирские перевозки по маршруту "Речной вокзал - Парус". Всем жителям рекомендуется покинуть левый берег", - отмечается в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Паводки в России

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