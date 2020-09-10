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10.09.2020 10:41
Рубрика: Происшествия

В Бурятии владельца кафе наказали за нарушение прав подростков

Текст: Дина Непомнящая

Объявление о приеме на работу посудомойщицы в одно из кафе в Бурятии составили с нарушением норм трудового законодательства.

Фото: Abscent84/iStock
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Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, одним из условий для соискателя был возраст старше 18 лет. Однако, согласно закону, работа посудомойщика не входит в перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых запрещено трудится несовершеннолетним. А значит претендовать на место могли и подростки, которых ограничили в правах.

Владелец заведения был привлечен к дисциплинарной и административной ответственности. За распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера (статья 13.11.1 КоАП РФ) он получил штраф.

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