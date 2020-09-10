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10.09.2020 02:23
Рубрика: Общество

В Якутии обнаружили новый подвид редчайшей арктической бабочки

Текст: Владимир Таюрский

Биологи из Томского и Алтайского государственных университетов обнаружили в заполярном Момском районе Якутии изолированную популяцию редчайших арктических бабочек-аполлонов.

Фото: Николай Поярков/ Пресс-служба МГУ
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Аполлоны арктические (Parnassius arcticus) - самый редкий вид заполярных бабочек из семейства парусников. До сих пор этот российский эндемик был известен лишь в Верхоянском районе Якутии и горах Сунтар-Хаята на границе республики и Хабаровского края. Поначалу исследователи, увидевшие бабочек в отрогах Момского хребта, решили, что нашли новый ареал обитания уже известного подвида. Однако эти насекомые оказались большего размера, у них более продолговатые крылья и иная расцветка.

Морфологический и генетический анализы подтвердили, что открыт новый подвид Parnassius arcticus, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Acta Biologica Sibirica.

Новый подвид назвали Parnassius arcticus arbugaevi в честь якутского предпринимателя, эколога и путешественника Германа Арбугаева, оказавшего помощь энтомологам.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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