В Якутии обнаружили новый подвид редчайшей арктической бабочки

Биологи из Томского и Алтайского государственных университетов обнаружили в заполярном Момском районе Якутии изолированную популяцию редчайших арктических бабочек-аполлонов.

Аполлоны арктические (Parnassius arcticus) - самый редкий вид заполярных бабочек из семейства парусников. До сих пор этот российский эндемик был известен лишь в Верхоянском районе Якутии и горах Сунтар-Хаята на границе республики и Хабаровского края. Поначалу исследователи, увидевшие бабочек в отрогах Момского хребта, решили, что нашли новый ареал обитания уже известного подвида. Однако эти насекомые оказались большего размера, у них более продолговатые крылья и иная расцветка.

Морфологический и генетический анализы подтвердили, что открыт новый подвид Parnassius arcticus, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Acta Biologica Sibirica.

Новый подвид назвали Parnassius arcticus arbugaevi в честь якутского предпринимателя, эколога и путешественника Германа Арбугаева, оказавшего помощь энтомологам.