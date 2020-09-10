Запущенная в этом году по всей Российской Федерации программа льготного ипотечного кредитования на селе высоко востребована в Якутии. Однако выделенных на сельскую ипотеку лимитов не хватает, и воспользоваться этим видом гос­поддержки в республике к настоящему времени смогли лишь несколько десятков семей, после чего банки приостановили прием заявок.

Новый вид ипотеки является частью федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Цель - усиление политики закрепления людей в сельской местности. Якутия традиционно активна в этом направлении. Более того, власти республики в свое время выступили одними из инициаторов разработки программы.

Участниками сельской ипотеки являются жители сел и поселков. Их в Якутии насчитывается 331,9 тысячи человек. Это треть населения региона (33,9 процента), проживающая в 582 сельских населенных пунктах. Республика - фактически единственный субъект Российской Федерации, сохранивший и поддерживающий в течение всего постсоветского времени разветвленную сеть сел. Считаю, что это равнозначно решению геополитической задачи сохранения страны как суверенной территории, населенной от края до края гражданами России.

Для жителей Якутии, как и всего Дальнего Востока, сумма кредита может доходить до пяти миллионов рублей. Ставка составляет 2,7 процента годовых при страховании жизни заемщика, а при отсутствии страховки - три процента. Очень низкая процентная ставка по кредиту - ключевая особенность этой программы. Привлекает людей и то, что в рамках льготной ипотеки они могут приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынках, а если в собственности имеется земельный участок, то заемщик может по договорам подряда построить себе частный дом.

Все продумано, удобно, выгодно. Более того: процент может быть и ниже, если регион субсидирует разницу для банков. Для возмещения недополученных доходов российских банков по сельской ипотеке в бюджете Якутии на 2020 год предусмотрены целевые средства. Около семи миллионов руб­лей предназначены для дополнительного снижения ставки ипотечного кредитования на один процентный пункт. Конечно, это не очень много, но, как говорит восточная мудрость, дорога в тысячу ли начинается с первого шага.

С начала года "Россельхозбанк" принял 919 заявок якутян, из которых одобрены 232. Выдано 79 кредитов на сумму более 184 миллионов рублей. Сбербанк получил 24 заявки, принял положительные решения по 11-ти и выдал один кредит. На этом все.

Министерство сельского хозяйства республики в мае 2020 года провело отбор кредитных учреждений и заключило соглашение с АО "Россельхозбанк". К сожалению, дополнительного снижения ставки за счет средств регионального бюджета, с учетом которого она составила бы два процента, а при наличии страхования заемщика - 1,7, не произошло. Освоение предусмотренных для этого средств не начато ввиду организационно-технических сложностей в головном офисе банка.

Полагаю, что нерасторопность сотрудников государственного банка не должна препятствовать достижению значимых результатов социальной политики государства. Надеюсь, в скором времени проблема будет успешно разрешена.

С начала года по состоянию на конец августа "Россельхозбанк" принял 919 заявок якутян, из которых одобрены 232. А выдано 79 кредитов на сумму более 184 миллионов рублей. Сбербанк получил 24 заявки, принял положительные решения по 11-ти и выдал один кредит. На этом все. Прием заявок уже приостановлен, поскольку израсходован весь предоставленный лимит, установленный минсельхозом России.

Банки-участники отмечают, что программа "Сельская ипотека" показала свою востребованность среди жителей Якутии. Это и неудивительно, ведь в республике при высокой доле селян (по ДФО она составляет 27 процентов, а в целом по РФ - 25,4) фиксируется рост численности населения. Причем значительные показатели рождаемости в регионе обеспечиваются высоким значением ее суммарного коэффициента именно в сельской местности (2,8 при значении 1,67 среди городского населения).

Как и везде, в селах дома тоже стареют, приходят в негодность. А в семьях дети вырастают и нуждаются в собственном жилье, да и в целом люди хотят жить в более комфортных условиях. Поэтому селяне активно строят жилье - добротное, часто благоустроенное.

Объем строительства жилых домов в селах республики по итогам 2019 года составил 150,6 тысячи квадратных метров, а в первом полугодии 2020-го - 65,3 тысячи. В среднем на одного селянина приходится 23,4 квадратного метра вводимого жилья. Это значит, что примерно 750 семей ежегодно справляют новоселья. При таких масштабах строительства объем кредитования по программе "Сельская ипотека" может составлять 3-3,5 миллиарда рублей.

Наибольшее количество жилья строится в самых крупных сельских населенных пунктах, таких как Амга, Верхневилюйск, Намцы, Сунтар, Чурапча, и в селах тех районов республики, где райцентры - города. Это, например, Нюрбинский, Вилюйский, Ленский районы, а также улусы, соседствующие с Якутском - во всех них люди строят не менее десяти тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Значит, следует ожидать, что сельская ипотека более всего придется ко двору именно в больших поселениях, в каждом из которых проживает по нескольку тысяч человек.

Мы это уже видим. Количество заявок и объем запрашиваемых кредитных средств на сумму 2,3 миллиарда рублей свидетельствуют о том, что население нуждается в жилищном кредитовании в сельской местности. Разумеется, с учетом большого запроса на сельскую ипотеку есть смысл поду­мать о выделении в бюджете республики определенной суммы на субсидирование процентной ставки и в последующие годы. Но это вторично. Первично же количество выдаваемых кредитов. А оно очень невелико.

Главная задача таких механизмов господдержки - преодоление тенденции к сокращению сельского населения. Сказать, что программа показывает наибольшую эффективность, мы сможем лишь тогда, когда число жителей сел республики начнет расти. Поэтому считаю необходимым увеличивать финансирование программы сельской ипотеки. Кроме того, надо внимательно посмотреть и на другие возможности поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе через национальный проект "Жилье и городская среда".

В Якутии, к слову, есть свои подобные инструменты. Согласно Стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года (с целевым видением до 2050-го) действует региональная государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы". Всего на текущий год и плановый период 2021-2022 годов на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения предусматривается 1,35 миллиарда рублей федеральных, региональных и муниципальных бюджетных средств.