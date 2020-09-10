В Якутии запущена самая крупная шахта в РФ

В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) состоялась торжественная церемония запуска первой очереди крупнейшей в России угольной шахты "Инаглинская".

Она считается самым амбициозным проектом угольной отрасли страны за последние десятилетия - таких строек не было со времен Советского Союза. Запасы ГОК "Инаглинский" составляют 764 миллиона тонн угля, из них 720 миллионов - для добычи подземным способом и 44 - для добычи открытым способом. Южноякутские угли отличаются крайне низким содержанием метана, что заметно повышает безопасность добычи.

"Нерюнгри - один из центров экономического роста нашей республики. Конечно, рост должен сопровождаться улучшением транспортной, социальной инфраструктуры города, в том числе и благодаря вводу крупнейших объектов угольной промышленности России - обогатительной фабрики "Инаглинская-2" и шахты "Инаглинская", - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Энергетические угли, добываемые в регионе, поставляются на электростанции Южной Якутии и Приморского края, а также на объекты ЖКХ и промышленные предприятия республики. Их перерабатывают на обогатительных фабриках Кузбасса для дальнейшего использования на коксохимических заводах и сталелитейных предприятиях. Высококачественный коксующийся уголь Якутии востребован крупнейшими металлургическими компаниями Китая и Японии.

Вместе с обогатительной фабрикой "Инаглинская-2" и морским угольным терминалом в Хабаровском крае шахта образует единый производственно-логистический комплекс по добыче полезных ископаемых, их переработке, транспортировке и перевалке для дальнейшего экспорта в страны АТР. Это отвечает государственной задаче по расширению доли экспорта российского угля.

Строительство горно-обогатительной фабрики и шахты на территории опережающего развития "Южная Якутия" осуществлялось при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Фонда инвестировал четыре миллиарда рублей на начальной стадии, что помогло якорному резиденту ТОР привлечь дополнительное банковское финансирование.

На "Инаглинской" будут добывать до 12 миллионов тонн угля в год. Срок отработки запасов - 30 лет. Это второй в России объект, где применят метод камерно-столбовой отработки.

- Благодаря реализации проекта на горно-обогатительном комплексе будет создано 4045 рабочих мест, - сообщил генеральный директор угледобывающей компании Валерий Цивилев.

Сейчас на шахте трудятся 645 горняков, после строительства второй очереди общая численность работающих составит 1900 человек. На фабрике "Инаглинская-2" задействовано более 200 сотрудников. Плановая численность на первую очередь - 470 человек, а в дальнейшем число увеличится до 806.