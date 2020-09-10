В Приморье сократили число коек для больных коронавирусом

Медицинские учреждения Приморья, которые в период пика пандемии коронавируса были перепрофилированы под лечение пациентов с этим диагнозом, постепенно возвращаются к работе по основному профилю. Всего было оборудовано 1848 койко-мест, к настоящему моменту их стало меньше на 370.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, людей с диагнозом COVID-19 больше не принимают в краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере и СПИД-центре Владивостока. Оба медицинских учреждения уже прошли санитарную обработку.

"Занятость коек, развернутых для лечения пациентов с подозрением на наличие COVID-19 или с коронавирусной инфекцией, сократилась с 65 до 50 процентов. Оценивая эпидемиологическую обстановку, двигаемся в этом направлении. В первую очередь рассматриваем сокращение коечного фонда в монопрофильных медучреждениях", - пояснила первый заместитель министра здравоохранения края Тамара Курченко.

За минувшие сутки коронавирус подтвержден еще у 70 человек, 55 жителей региона выздоровели, новых погибших не было. Всего с начала пандемии в Приморье COVID-19 подтвердился у 10354 человек, 8685 пациентов выздоровели, 109 скончались.