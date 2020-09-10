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10.09.2020 07:31
Рубрика: Общество

В Приморье сократили число коек для больных коронавирусом

Текст: Анна Бондаренко

Медицинские учреждения Приморья, которые в период пика пандемии коронавируса были перепрофилированы под лечение пациентов с этим диагнозом, постепенно возвращаются к работе по основному профилю. Всего было оборудовано 1848 койко-мест, к настоящему моменту их стало меньше на 370.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, людей с диагнозом COVID-19 больше не принимают в краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере и СПИД-центре Владивостока. Оба медицинских учреждения уже прошли санитарную обработку.

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"Занятость коек, развернутых для лечения пациентов с подозрением на наличие COVID-19 или с коронавирусной инфекцией, сократилась с 65 до 50 процентов. Оценивая эпидемиологическую обстановку, двигаемся в этом направлении. В первую очередь рассматриваем сокращение коечного фонда в монопрофильных медучреждениях", - пояснила первый заместитель министра здравоохранения края Тамара Курченко.

За минувшие сутки коронавирус подтвержден еще у 70 человек, 55 жителей региона выздоровели, новых погибших не было. Всего с начала пандемии в Приморье COVID-19 подтвердился у 10354 человек, 8685 пациентов выздоровели, 109 скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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