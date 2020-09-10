В Забайкалье нашли одного из двух сбежавших заключенных

Одного из двух заключенных, отсутсвие которых в среду утром обнаружили в исправительной колонии-поселении в поселке Оловянная Забайкальского края, нашли сотрудники краевого УФСИН.

Как сообщили в ведомстве ТАСС, найден дважды судимый (в том числе за убийство) 33-летний гражданин. Его обнаружили в районе поселка Рудник Кадала, он пешком шел по трассе Чита - Иркутск. Второго сбежавшего - 50-летнего мужчины, осужденного за совершение ДТП со смертельным исходом - с ним не было. Его поиски продолжаются.

Напомним, что после побега заключенных в отношении администрации ИК начала проверку прокуратура.