В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд

В ночь на 10 сентября на станции Алеур Чернышевского района Забайкальского края сошла с рельсов тележка грузового поезда.

Состав шел пустым по нечетному пути. Пострадавших в результате происшествия не было. График движения поездов ЧП не нарушило.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, для устранения последствий случившегося на место отправили аварийно-восстановительный поезд со станции Шилка. Также на месте работали железнодорожная аварийно-спасательная бригада и оперативная группа Чернышевского пожарно-спасательного гарнизона.