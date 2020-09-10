В Забайкалье вор раздал нуждающимся около 800 тысяч украденных рублей

В Приаргунском районе Забайкальского края полицейские задержали подозреваемого в краже сейфа с деньгами в одном из магазинов.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ, к правоохранителям обратился владелец магазина, расположенного в одном из торговых центов поселка Приаргунск. Мужчина рассказал, что неизвестные проникли в помещение, похитили три ноутбука и сейф, где было 800 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района. Злоумышленник не сознался в содеянном и рассказал, что мысль о краже у него возникла, когда ночью он увидел свет в окне торгового центра. Чтобы проверить, есть ли охрана, он бросил в стекло камень, а когда на звук никто не пришел, решил действовать. Через крышу пристроенного к дому здания злоумышленник пробрался на второй этаж, разбил стекло и проник внутрь бутика.

По словам задержанного, почти все украденное он раздал просившим милостыню людям и положил в ящик для пожертвований. У мужчины изъяли только 57 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.