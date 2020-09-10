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10.09.2020 05:04
Рубрика: Общество

Врио губернатора Камчатки проверил соблюдение масочного режима

Текст: Дина Непомнящая

Глава Камчатского края Владимир Солодов проехался в одном из автобусов Петропавловска-Камчатского, чтобы посмотреть, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте.

Правил придерживались далеко не все пассажиры. Причем, как сообщил Солодову водитель транспортного средства, горожане игнорируют требование надеть маску постоянно. Зачастую даже ругаются, когда к ним обращаются с подобной просьбой.

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"Нет у вас звукового оповещения о том, что нельзя без масок? Надо сделать, поручение такое дам", - пообещал врио губернатора.

Он рассказал, что вскоре в общественном транспорте начнут регулярно проводить рейды по выявлению нарушителей санитарных требований. За нахождение в автобусе без маски, пассажир получит штраф. Накажут рублем и водителя, впустившего несознательного гражданина.

В пресс-службе краевого правительства отмечают, что в ходе еженедельного оперативного совещания Владимир Солодов поручил усилить работу по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, поскольку сейчас начался учебный год и ежедневный пассажиропоток значительно увеличился.

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