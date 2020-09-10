Жители Курил ощутили трехбалльное землетрясение

Сегодня утром близ курильского острова Парамушир произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области, очаг залегал в 77 километрах восточнее расположенного на острове города Северо-Курильска, на глубине 62 километра.

Местные жители ощутили подземные толчки силой в два-три балла. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

"Оперативной группой администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - говорится в сообщении.