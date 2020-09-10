Сразу двое представителей Мордовии стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России". Итоги грандиозного проекта подвели в Солнечногорске в мастерской управления "Сенеж".

Всего в подмосковный город приехали 300 участников из 54 регионов России. Также за лидерство боролись по двое граждан Украины и Белоруссии.

В результате тестов и состязаний из 200 тысяч претендентов в список 106 лучших управленцев попали первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов и директор по управлению стоимостями и сроками "РусАтомОверсис" Алексей Алтынов.

Оба участника обучались на экономическом факультете МГУ им. Огарева. Алексей Грибанов - выпускник 2011 года специальности "Финансы и кредит", Алексей Алтынов - выпускник 2007 года специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

Победители конкурса получат гранты, которые можно использовать для повышения квалификации на лучших программах для управленцев. Как стало известно, лауреаты из Мордовии планируют продолжить обучение в одном из ведущих вузов страны.

Но главное преимущество молодых лидеров - возможность выбрать себе самого лучшего наставника. В этом году в состав наставников конкурса вошли четыре вице-премьера Правительства РФ: Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.

Кроме того, победители конкурса "Лидеры России" могут быть отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Справка "РГ"

Конкурс "Лидеры России 2020" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", который проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.