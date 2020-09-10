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10.09.2020 13:05
Рубрика: Происшествия

На Вятке упавшие футбольные ворота сломали позвоночник девочке

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка незакрепленными футбольными воротами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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Происшествие случилось еще в конце июля, но известно о нем стало только сейчас. По данным силовиков, 11-летняя девочка играла на футбольном поле в зоне семейного отдыха в Кирово-Чепецком районе. Подойдя к самодельным футбольным воротам, ребенок повис на них. Из-за того, что ворота не были закреплены надлежащим образом, они упали на девочку. Она получила тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника.

По результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по статье 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как считает следствие, услуги, которые оказывал индивидуальный предприниматель, работавший на территории зоны семейного отдыха, не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Свою проверку действий сотрудников спортивного комплекса проводит прокуратура региона.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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