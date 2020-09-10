Одинокие кормящие мамы смогут проголосовать на дому

В пятницу откроются избирательные участки по выборам губернатора Пензенской области. Приняты серьезные меры безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

- Будут разведены потоки входящих и выходящих. Всем избирателям предоставят средства защиты, а на входе измерят температуру. Участки к проведению выборов готовы. Антисептиками и масками обеспечены", - сообщил глава избиркома Пензенской области Александр Синюков.

Отдельные категории граждан смогут проголосовать на дому. Это инвалиды, одинокие кормящие матери и некоторые другие. Для этого необходимо сделать заявку в избирательную комиссию, указав уважительную причину. Такие заявления есть, но их немного.

Также пензенцы смогут проголосовать удаленно. Но это касается только тех, кто работает или находится по личным обстоятельствам в Москве. Они смогут прикрепиться к цифровым участкам, которые находятся в столице, с помощью МФЦ или портала госуслуг. В Москве можно будет проголосовать за кандидата в губернаторы и депутаты Госдумы. За муниципального кандидата отдать свой голос не получится.

В регионе пройдут выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Государственной Думы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу № 147. В него входит половина территории региона, включая Пензу и Заречный. В 19 районах Пензенской области пройдут дополнительные выборы муниципального уровня.