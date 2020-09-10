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10.09.2020 13:03
Рубрика: Власть

Одинокие кормящие мамы смогут проголосовать на дому

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В пятницу откроются избирательные участки по выборам губернатора Пензенской области. Приняты серьезные меры безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
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- Будут разведены потоки входящих и выходящих. Всем избирателям предоставят средства защиты, а на входе измерят температуру. Участки к проведению выборов готовы. Антисептиками и масками обеспечены", - сообщил глава избиркома Пензенской области Александр Синюков.

Отдельные категории граждан смогут проголосовать на дому. Это инвалиды, одинокие кормящие матери и некоторые другие. Для этого необходимо сделать заявку в избирательную комиссию, указав уважительную причину. Такие заявления есть, но их немного.

Также пензенцы смогут проголосовать удаленно. Но это касается только тех, кто работает или находится по личным обстоятельствам в Москве. Они смогут прикрепиться к цифровым участкам, которые находятся в столице, с помощью МФЦ или портала госуслуг. В Москве можно будет проголосовать за кандидата в губернаторы и депутаты Госдумы. За муниципального кандидата отдать свой голос не получится.

В регионе пройдут выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Государственной Думы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу № 147. В него входит половина территории региона, включая Пензу и Заречный. В 19 районах Пензенской области пройдут дополнительные выборы муниципального уровня.

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В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза Единый день голосования-2020

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