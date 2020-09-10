Огнеметчики ЦВО провели стрельбы на полигоне в Оренбуржье

На Тоцком полигоне в Оренбуржье прошли боевые стрельбы из огнеметов с боеприпасами объемного взрыва.

Огнеметные подразделения 2-й гвардейской армии Центрального военного округа провели ближний бой с противником, засевшим в долговременных огневых точках.

Военнослужащие выполняли задачи после пятикилометрового марш-броска.

- Стрельбы проводились из реактивных огнеметов "Шмель" с боеприпасами объемного взрыва на расстояния до 400 метров, - уточнили в пресс-службе ЦВО.

Боевые стрельбы стали завершающим этапом подготовки огнеметчиков. Перед этим они прошли длительную подготовку на тренажерах. К испытаниям на полигоне военнослужащие были допущены лишь после отличного выполнения упражнений из учебных огнеметов.

Видео: RT