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10.09.2020 16:29
Рубрика: Власть

Огнеметчики ЦВО провели стрельбы на полигоне в Оренбуржье

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

На Тоцком полигоне в Оренбуржье прошли боевые стрельбы из огнеметов с боеприпасами объемного взрыва.

Огнеметные подразделения 2-й гвардейской армии Центрального военного округа провели ближний бой с противником, засевшим в долговременных огневых точках.

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Военнослужащие выполняли задачи после пятикилометрового марш-броска.

- Стрельбы проводились из реактивных огнеметов "Шмель" с боеприпасами объемного взрыва на расстояния до 400 метров, - уточнили в пресс-службе ЦВО.

Боевые стрельбы стали завершающим этапом подготовки огнеметчиков. Перед этим они прошли длительную подготовку на тренажерах. К испытаниям на полигоне военнослужащие были допущены лишь после отличного выполнения упражнений из учебных огнеметов.

Видео: RT

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