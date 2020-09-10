Правительство РФ компенсирует вложения инвесторов технопарков

Правительство РФ направит на помощь производителям импортозамещающей продукции, модернизацию промышленных предприятий и субсидированние кредитов бизнесу в ближайшие три года 5,3 миллиарда рублей - об этом стало известно на совещании у вице-премьера Юрия Борисова.

Также будет создан механизм компенсации затрат инвесторам в технопарки: государство вернет им сумму равную той, что резиденты новых техно- или индустриальных парков отчислят в виде налогов и таможенных платежей в бюджет. Фактически будет использована практика государственно-частного партнерства. Предполагается, что такие меры сбалансируют индустриальное развитие регионов и увеличат внебюджетные инвестиции в промышленность, сообщают "Известия".

До середины ноября Минпромторг совместно с Минфином и Минэкономразвития представят акт, который создаст новый механизм компенсации вложений инвесторов. По предварительной информации предельный размер возмещения составит 15 миллионов рублей на гектар общей площади территории индустриального парка, а для технопарка - 60 тысяч рублей на квадратный метр. Предполагается, что инвесторы парков таким образом могут вернуть до 100 процентов вложений. А правительство сбалансирует промышленное развитие регионов и снизит диспропорцию распределения подготовленных промышленных площадок. Первый отбор проектов может стартовать уже в следующем году.

Отметим, по мнению экспертов, сейчас механизмы государственной поддержки технопарков и индустриальных парков в большей степени разработаны для государственных проектов, а частные инвесторы не имеют возможности ими воспользоваться. Основная сложность реализации проектов по созданию технопарков связана с длительными сроками окупаемости - от семи до десяти лет - и высокими издержками.

В Самарской области накоплен значительный положительный опыт создания инфраструктуры индустриальных парков, как государственных ("Преображенка", "Чапаевск", "Новосемейкино"), так и частных (парк "АвтоВАЗа", "Тольяттисинтез"). Резидентам региональных парков гарантирована административная поддержка властей, налоговые льготы, а также уникальные существенные скидки при переуступке права владения и пользования земельными участками. Кроме того, в ближайшем будущем в индустриальных парках "Новосемейкино" и "Чапаевске" будут построены по два производственных корпуса площадью по десять тысяч квадратных метров для последующей сдачи их инвесторам в аренду. Тем более, что опыт такой работы с инвесторами в регионе уже есть. В индустриальном парке "Преображенка" аналогичный проект уже успешно реализуется: не только построить свои помещения и организовать производство, но и арендовать площади здесь могут как крупные, так и небольшие организации.

В то же время, технопарк "Жигулевская долина" в Самарской области на сегодня - один из самых эффективных и быстроразвивающихся игроков инновационного кластера. В V Национальном рейтинге технопарков страны он занимает третью строчку. Он фактически является центром притяжения высокотехнологичных компаний - насчитывает более 250 резидентов, у которых работает более 2400 сотрудников.

Широкий выбор инвестиционных площадок в Самарской области позволяет удовлетворить потребности любого инвестора, заходящего на территорию региона. Для того, чтобы подобрать максимально выгодные условия для каждого, в области действуют специальные институты развития. Специалисты Агентства по привлечению инвестиций оказывают всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна".

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Регионы и их инвесторы заинтересованы в дополнительной поддержке для реализации инвестиционных проектов. Инвесторам важно и минимизировать свои затраты, а где-то и разделить возможные риски при реализации проекта с помощью государственной поддержки. Конечно, мы поддерживаем инициативы, предлагаемые федеральным Минпромом. Более того, мы считаем, что такая поддержка нужна не только "регионам с низким уровнем социально-экономического развития", но и субъектам, которые активно работают с инвесторами и стимулируют вовлечение не всегда эффективно используемых площадей действующих больших предприятий для создания на их базе индустриальных парков и технопарков. Необходимо стимулировать бизнес, делая прозрачные и понятные стандартизированные условия для предпринимателей. Очень ценно то, что финансирование идет за счет дополнительных налогов, которые выплачиваются в результате этой деятельности, то есть поддержка привязана к результативности инвесторов, к результатам уплаты ими налогов. Я считаю, что нужно применять более решительные механизмы для стимулирования развития инвестиционных проектов, а значит для развития экономики нашей страны в целом. В частности, например, на сегодня у нас существенно ограничены инструменты создания инфраструктуры в Особых экономических зонах. Ранее действующая программа по линии Минэкономразвития была приостановлена в финансировании, а текущие инструменты, в том числе Постановление Правительства 1119, в полной мере не закрывают потребности в привлечении финансирования на эти нужды. Поэтому уверен, что скажу общее мнение большинства регионов нашей страны: данная поддержка развития промышленных предприятий и специализированных площадок должна быть более смелой и более решительной. Самарский регион со своей стороны постоянно предлагает дополнительные механизмы в этой части.