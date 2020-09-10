Прикамье почти выполнило задачу по доле диверсификации в ОПК

На загородной испытательной станции АО "ОДК-Пермские моторы" заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову и временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Дмитрию Махонину представили продукцию региональных промышленных предприятий, в том числе состоящих в оборонно-промышленном комплексе Прикамья и производящих диверсифицированную продукцию.

Дмитрий Махонин заявил, что Пермский край, по сути, уже почти выполнил задачу президента по доле диверсификации в оборонно-промышленном комплексе.

- Наши предприятия имеют долю диверсификационной продукции порядка 48 процентов. Это не означает, что нам некуда стремиться, у нас есть предприятия, которые пока не изготавливают такую продукцию. При этом мы стремимся, чтобы предприятия искали новые рынки, новые ниши. Этому способствует подписание дорожных карт по промкооперации. Только в этом году мы подписали дорожные карты с такими компаниям, как "Транснефть", "Алмаз-Антей", "Уралкалий", предстоит подписать дорожную карту с "ЛУКОЙЛ-Пермь". Это значит, что мы стремимся к увеличению объемов поставок пермской продукции крупным компаниям. Сейчас поставляем на 35 миллиардов рублей в год, планируем увеличить этот показатель до 70 миллиардов. Наши малые и средние предприятия получают стабильный финансовый поток от заказчиков, а жители - стабильную работу и заработную плату, - отметил Дмитрий Махонин.

В выставке приняли участие 19 краевых предприятий. Это ТитанБио, Чайковский завод "Механика", ИК "Механика", ЭРИС, КЗМС, НПО "ТИК", "ВИПАКС+", Промобот, Сорбент, Чайковский текстиль, "ОДК-СТАР", "Протон-ПМ", Пермский пороховой завод, "УНИИКМ", "Мотовилиха - гражданское машиностроение", НПО "Искра", Пермский завод "Машиностроитель" и другие.

Юрий Борисов отметил, что Пермский край имеет свою особенность: здесь очень развит кластер двигателестроения, как космического, так и авиационного.

- Это дает возможность представлять продукцию для топливных и энергетических компаний, поэтому здесь мы видим очень удачные комбинации работы с "Газпромом", "Транснефтью". Думаю, что с изменениями в ФЗ N 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по которым российским предприятиям гарантированы квоты, процент диверсификации будет расти гораздо быстрее, и позволит нам выполнить задачу, поставленную президентом, - к 2030 году достичь доли диверсификации в секторе ОПК в 50 процентов. Сейчас созданы все условия, чтобы российский производитель мог представлять свою продукцию на отечественном рынке, - отметил Юрий Борисов.

Всего на выставке представлено порядка 40 различных изделий и технологий, произведенных в Пермском крае. Инжиниринговая компания "Механика" представила зампреду России роботизированную сверхманевренную транспортную платформу, предназначенную для транспортировки, буксировки грузов по территории предприятия в автоматическом режиме по заданному алгоритму. Юрий Борисов отметил перспективы этой разработки в судо- и самолетостроении. "УНИИКМ" представил последние наработки в части производства заготовок эндопротезов из углерод-углеродного композиционного материала "Углекон", НПО "Искра" - макет газоперекачивающего агрегата и усиленный магистральный трубопровод, "Протон-ПМ" представил детали гибридного аддитивного производства и отливки для авиационной промышленности, "Чайковский текстиль" показал новую разработку - летний полевой костюм из специальной ткани для сил спецопераций РФ, а "ВИПАКС+" презентовал взрывозащищенное оборудование "АйТек ПРО".

Как пояснил генеральный директор "ВИПАКС+" Сергей Михайлов, оборудование имеет сертификаты взрывозащиты и позволяет использовать устройства в потенциально взрывоопасных зонах, в том числе на предприятиях химической, пищевой, нефтегазовой и угольной промышленности.

- В случае наступления нештатных ситуаций взрывозащищенные видеокамеры "АйТек ПРО" обеспечивают трансляцию видеопотока за счет специального исполнения по взрывозащите. Так, наши видеокамеры помещены во взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали, которые обеспечивают защиту устройства в условиях воздействия агрессивных химических сред, морской воды и соляного тумана. Кроме того, кожухи препятствуют затеканию взрывной волны во внутреннее пространство камеры взрывозащищенного исполнения и изолируют оборудование от внешних воздействий, - рассказал он.

Оборудование востребовано на пермских заводах, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В нефтегазовой отрасли компания сотрудничает с предприятиями, производящими гражданскую продукцию.

АО "ОДК-СТАР" представило на выставке продукцию для наземных газотурбинных двигателей.

- Мы специализируемся на системах управления авиационными двигателями, производим и агрегаты для двигателей индустриального применения. На выставке представлен выпускаемый нами дозатор газа с блоком управления для газотурбинных двигателей производства АО "ОДК-Пермские моторы". На основе серийного дозатора нами было разработано комплексное решение для замены выработавшей ресурс импортной топливной аппаратуры газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов. Разработка комплексного решения была сделана специально для ПАО "Газпром", решение успешно опробовано на компрессорной станции "Газпром трансгаз Чайковский", сейчас работаем над увеличением объемов выпуска продукции, - рассказал управляющий директор АО "ОДК-СТАР" Сергей Остапенко.

Кроме того, Дмитрий Махонин и Юрий Борисов обсудили дальнейшее развитие оборонно-промышленного комплекса Прикамья и его диверсификационное направление.