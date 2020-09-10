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10.09.2020 20:59
Рубрика: Власть

В Пензенской области открыли обновленные участки дорог

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензенской области завершаются работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году удалось построить и отремонтировать свыше 600 километров магистралей.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Одна из них ведет к выезду из областного центра на федеральную трассу Р-208 "Пенза - Тамбов". Эта современная автодорога соответствует всем нормам и требованиям и обеспечивает развитие активно застраивающихся микрорайонов Веселовка и "Яблони парк". Она позволит устранить перегруз дорожной сети и поможет ускорить время в пути для жителей близлежащих кварталов.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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В ходе торжественного открытия новой дороги глава региона Иван Белозерцев отметил значительное улучшение автотранспортной инфраструктуры в Пензенской области.

- Сегодня большое событие - открываем четыре автотранспортных объекта. Это редкий случай, когда такие объемы направляются за один год на строительство и реконструкцию дорог. В 2020 году дорожный фонд Пензенской области составил порядка восьми миллиардов рублей, из которых три миллиарда - это федеральные средства. Из федерального бюджета в региональный дорожный фонд направляются серьёзные финансовые средства, это даёт нам возможность строить новые качественные дороги, которые очень нужны людям - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также в ходе запуска в работу дорожных объектов губернатор сообщил о выделенной региону дополнительно федеральной поддержке в размере порядка 400 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт и дорожное строительство.

По словам заместителя директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства минтранса РФ Дмитрия Лаптева, новый инфраструктурный объект будет работать на благо жителей области.

- Хочу поблагодарить представителей подрядной организации за строительство такой красавицы-дороги, областное ведомство дорожного хозяйства, отдельное спасибо - губернатору за непосредственное участие в развитии дорожной отрасли региона. Знаю, что он лично занимается вопросами федеральной поддержки дорожной инфраструктуры Пензенской области. Благодаря этому автодороги в Пензенской области строятся и сдаются в эксплуатацию раньше срока, - пояснил Дмитрий Лаптев.

В этом году благодаря слаженной работе команды регионального правительства, проектной команды "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Пензенская область, как и в прошлом году, имеет все шансы войти в пятерку лидеров РФ по реализации нацпроекта.

В этот же день после реконструкции была запущена в действие автомобильная дорога в Пензе от улицы 40 лет Октября до Бийской. Это первый этап капитального ремонта, в результате завершения которого будет отреставрирована автотрасса до улицы Центральной, ведущей к аэропорту и микрорайону Терновка, построен мост над железнодорожными путями. Данная магистраль является неотъемлемой частью транспортного сообщения города. Она будет служить альтернативой проезду через центр Пензы. Удобство этой дороги состоит в том, что она напрямую соединит густо населенные окраины Пензы. Также обновленное шоссе обеспечит выезд на дорогу федерального значения Р-208 "Пенза - Тамбов". А через проезд по улице Окружной - выезд на федеральную трассу М-5 "Урал".

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Представители региональной и федеральной власти обсудили возможность сокращения намеченных сроков третьего этапа реконструкции автодороги "40 лет Октября - Центральная" и ускорение строительства путепровода над железнодорожными путями.

Другой реконструированный участок дороги находится на улице Алой и расширяет автотранспортные коммуникации Города Спутника - сателлита Пензы. Данный отрезок пути объединил набережную в Спутнике с двумя активно застраивающимися территориями - "Сурский квартал" и "ЖК Семейный". Также эта дорога, ведущая в направлении улицы Центральной, позволит разгрузить выезды из Города Спутника.

Благодаря дополнительной финансовой поддержке правительства РФ строительные работы на автодорогах завершены досрочно. Они сданы в эксплуатацию от одного до двух лет раньше запланированного срока.

Капитальный ремонт автодороги "Виадук" - путепровода, ведущего через железную дорогу "Москва-Самара" в поселок Монтажный Пензенской области завершён в утвержденный срок. Он находился в аварийном состоянии, привести его в порядок удалось при поддержке федерального центра. После обращения губернатора Ивана Белозерцева было дополнительно выделено около 120 миллионов рублей. Виадук связывает город Заречный с федеральной трассой М-5 "Москва-Челябинск", а также с Пензой. Обновленный мост снизит нагрузку на автодорожную сеть и обеспечит безопасность движения автотранспорта.

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