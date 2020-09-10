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10.09.2020 14:24
Рубрика: Происшествия

В Перми кредитные мошенники обманули более 200 человек

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Ленинский районный суд Перми признал виновными семерых участников преступной группы, занимавшихся мошенничеством.

Фото: iStock
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники работали под вывеской компании, которая якобы оказывала помощь в получении кредитов неплатежеспособным гражданам, а также тем, кто имел плохую кредитную историю. С потерпевших брали деньги якобы за согласование кредита в конкретном банке, но на самом деле никакого согласования с финансовой организацией не проводилось. По такой схеме злоумышленникам удалось обмануть более 200 жителей Прикамья. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 1,5 миллиона рублей.

Суд приговорил участников преступной группы к условным срокам от 3,5 до 5 лет и значительным штрафам. Помимо этого, они обязаны выплатить материальный ущерб, причиненный потерпевшим

В регионах Происшествия Преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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