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10.09.2020 11:23
Рубрика: Общество

В Прикамье коронавирус выявили у учеников шести школ

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

У пяти учащихся пермских школ и одного соликамского школьника был выявлен коронавирус.

В Приморье сократили число коек для пациентов с коронавирусом

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, образовательные учреждения, где были выявлены случаи заболевания COVID-19, закрыты не будут, но контактировавших с заболевшими школьниками учащихся переведут на дистанционное обучение. Кроме того, они попадут под наблюдение врачей.

Напомним, на сегодняшний день в Прикамье выявлено 8394 случая заражения COVID-19. Выздоровели 5890 человек, 1913 человек сейчас изолированы на дому.

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