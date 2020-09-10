В Самарской области запущен крупный экспортно-ориентированный проект, связанный с уникальными разработками самарских инженеров.

Компания "Электрощит Самара" представила первую произведенную партию новейшей продукции предприятия, полностью разработанную самарскими инженерами - цифровой ячейки КРУ-СЭЩ-80.

Комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ - одна из последних разработок "Электрощит Самара", предназначенная для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным значением напряжения 6(10) кВ и номинальным током до 2000 А. Ключевыми особенностями ячейки являются безопасность, компактность и удобство эксплуатации. Она соответствует наивысшим требованиям безопасности и международным стандартам сертификации МЭК, что позволит ей быть конкурентоспособной на иностранных рынках. Таким образом, КРУ-СЭЩ-80 отвечает задачам по развитию несырьевого экспорта РФ, поставленными Правительством РФ в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Новая ячейка будет применяться для комплектования распределительных устройств подстанций различного назначения, в том числе сетевых подстанций, подстанций промышленных и иных объектов народного хозяйства, включая комплектные трансформаторные подстанции (блочные), а также в системе собственных нужд электрических станций.

- Сегодня предприятие - в лидерах на рынке альтернативной энергетики и продолжает удерживать эту позицию. "Электрощит Самара" и правительство региона связывает многолетнее сотрудничество. Руководство области оказывает предприятию содействие в создании лаборатории по испытанию и сертификации электротехнической продукции; в реализации поставок оборудования для проекта по энергетической переработке ТКО и создании индустриального парка на территории компании. Уверен, эти планы будут реализованы уже в ближайшем будущем и появление новых объектов и потребителей продукции положительно скажется не только на жизнедеятельности предприятия, но и всего региона в целом, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

- Сегодня мы присутствуем на знаковом событии для "Электрощит Самара" - представлении первой партии новой цифровой ячейки КРУ-СЭЩ-80. Это новейший продукт, который соответствует наивысшим требованиям безопасности и международным стандартам. Для коллектива нашего предприятия большая честь, что первая партия пойдет на нужды образовательного процесса. Новые знания молодые специалисты будут приобретать на базе передовых разработок в области электротехники. В будущем это позволит им быть более конкурентоспособными на рынке труда, - подчеркнул генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин.

АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" - высокотехнологичная производственная компания с 77-летней историей, крупнейший российский производитель электротехнического оборудования. На предприятии заняты более 4500 высококвалифицированных сотрудников. Доля новых изделий в производстве достигает 75 процентов, объем отгруженной продукции в 2019 году составил 11,3 миллиарда рублей, а средняя зарплата - более 40 тысяч руб.

Справка "РГ"

В Самарской области помощь инвесторам на всех этапах реализации проектов в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.