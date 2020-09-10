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10.09.2020 14:45
Рубрика: Власть

В Татарстане участники голосования получат маски и одноразовые ручки

Текст: Сергей Кирсанов

Во время голосования на участках в Татарстане избирателям будет необходимо соблюдать масочный режим. Использование перчаток для сотрудников участковых комиссий является обязательным, а для граждан эта мера носит рекомендательный характер. Об этом в ходе прямого эфира в официальном сообществе Республики Татарстан во "ВКонтакте" заявил глава центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По его словам, во всех помещениях для голосования будут соблюдаться все возможные противовирусные меры. Так, на входах будут размещены дезинфицирующие коврики, каждому посетителю вручат средства защиты органов дыхания, проведут бесконтактную термометрию и обеспечат возможность обработать руки антисептиком.

Избирателям выдадут одноразовые ручки, а в кабинах для голосования будет отсутствовать передняя шторка - это необходимо для обеспечения циркуляции воздуха. Входы и выходы на участках будут изолированы друг от друга.

Как сообщил Кондратьев, режим работы школ, в которых располагаются избирательные участки, не изменится. Потоки избирателей и учащихся пересекаться не будут.

Напомним, в Татарстане с 11 по 13 сентября пройдут выборы главы региона и депутатов муниципальных образований. Для голосования подготовлено 2,8 тысячи участков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Единый день голосования-2020

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