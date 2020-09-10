В Татарстане участники голосования получат маски и одноразовые ручки

Во время голосования на участках в Татарстане избирателям будет необходимо соблюдать масочный режим. Использование перчаток для сотрудников участковых комиссий является обязательным, а для граждан эта мера носит рекомендательный характер. Об этом в ходе прямого эфира в официальном сообществе Республики Татарстан во "ВКонтакте" заявил глава центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

По его словам, во всех помещениях для голосования будут соблюдаться все возможные противовирусные меры. Так, на входах будут размещены дезинфицирующие коврики, каждому посетителю вручат средства защиты органов дыхания, проведут бесконтактную термометрию и обеспечат возможность обработать руки антисептиком.

Избирателям выдадут одноразовые ручки, а в кабинах для голосования будет отсутствовать передняя шторка - это необходимо для обеспечения циркуляции воздуха. Входы и выходы на участках будут изолированы друг от друга.

Как сообщил Кондратьев, режим работы школ, в которых располагаются избирательные участки, не изменится. Потоки избирателей и учащихся пересекаться не будут.

Напомним, в Татарстане с 11 по 13 сентября пройдут выборы главы региона и депутатов муниципальных образований. Для голосования подготовлено 2,8 тысячи участков.