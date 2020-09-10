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10.09.2020 22:55
Рубрика: Экономика

Пушкин в трамвае

В ульяновском общественном транспорте разместят QR-коды для бесплатного чтения книг
Текст, фото: Алексей Юхтанов ("Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Из ворот Северного трамвайного депо N 1 Ульяновска выехал необычный трамвай. С него начался новый региональный проект "Читающий транспорт". Его придумали для того, чтобы во время поездки можно было прочитать нужные книжки через бесплатный доступ к таким электронным ресурсам, как "ЛитРес" и "Симбирская электронная библиотека". Отличить "читающий транспорт" от обычного можно будет по специальным брендированным растяжкам.
Ульяновцы уже могут насладиться чтением любимых произведений в "читающем" трамвае: здесь можно скачать книгу на любое устройство. Фото: Алексей Юхтанов Ульяновцы уже могут насладиться чтением любимых произведений в "читающем" трамвае: здесь можно скачать книгу на любое устройство. Фото: Алексей Юхтанов
Ульяновцы уже могут насладиться чтением любимых произведений в "читающем" трамвае: здесь можно скачать книгу на любое устройство. Фото: Алексей Юхтанов

- Теперь ульяновцы смогут насладиться чтением любимых произведений в трамваях, троллейбусах и автобусах. Эта региональная инициатива получила поддержку грантового конкурса национального проекта "Культура". В "читающем транспорте" можно скачать книгу на любое устройство и читать не сходя с места, - сообщила министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

Фото: iStock
Минкомсвязь: Вместо паспорта можно будет использовать QR-код

Все будет очень наглядно и понятно. В салоне транспорта наклеены картинки, изображающие настоящие книжные полки. Но на корешках книг кроме их названий и авторов будут еще QR-коды. Ловишь его своим гаджетом, скачиваешь и читаешь произведение.

- Задача проекта проста - продвижение книги и чтения, - отметила ученый секретарь Областной научной библиотеки - Дворца книги Ольга Даранова. - В салонах транспортных средств будут также "полки" и с произведениями современных ульяновских писателей.

Таким образом власти поддерживают местные таланты. В 2015 году Ульяновск был удостоен звания "Литературный город" в номинации креативных городов ЮНЕСКО, и он пока единственный в России обладатель такого звания. Проект "Читающий транспорт", собственно, - продолжение повседневной работы по популяризации книги и чтения.

Отличить "читающий транспорт" от обычного можно будет по специальным брендированным растяжкам

- Сейчас в депо подготовлено два таких трамвайных вагона. Общественное мнение в наше время настойчиво "хоронит" две вещи: общественный электротранспорт и... чтение книг. На самом деле и у того и у другого - большое будущее. Чтобы это наглядно продемонстрировать, мы с радостью включились в эту акцию, - сказала корреспонденту "РГ" замначальника депо Татьяна Николаева

Для пассажиров первого "читающего" трамвая волонтеры культуры провели мастер-класс, как пользоваться специальными QR-кодами.

Проект

Искусственный интеллект (ИИ) будет озвучивать книги - такую идею реализовали в российском онлайн-магазине ЛитРес. Покупая электронную книгу, читатель может бесплатно прослушать ее в исполнении робота. Для этого используется технология распознавания и синтеза речи SpeechKit, на которой работает знакомая многим "Алиса", голосовой помощник Яндекса. При создании обычных аудиокниг задействуют чтеца. Процесс записи голоса занимает много временных и денежных ресурсов. ИИ же позволяет всего за 10 часов озвучить более 150 книг. В компании отмечают, что голос робота не станет заменой человеческому: при записи книги "настоящим" чтецом роботизированная версия будет заменена. Озвученные в рамках проекта произведения опубликованы в книжном сервисе с пометкой "авточтец".

Подготовил Иван Черноусов

Как вам это?

Патимат Омарова, преподаватель, Махачкала:

- Интересная идея. Такая акция, полагаю, вызовет интерес к чтению книг.

Анна Динельт, управляющий партнер агентства маркетинговых решений, Новосибирск:

Фото: iStock
Искусственный интеллект научили читать книги

- Можно только приветствовать любые инициативы, которые способствуют тому, чтобы интерес к чтению повышался. Сегодня у чтения есть серьезная конкуренция. Поэтому если даже эта инициатива приобщит 10 человек к книгам, я считаю, это успех.

Александр Завальный, главный библиограф областной научной библиотеки, Самара:

- Ульяновцы - молодцы! Ведь только научившись читать, полюбив книгу, можно стать настоящим думающим человеком.

Подготовили Тимур Алиев, Наталья Решетникова, Анна Шепелева

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Культура Литература Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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