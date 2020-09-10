Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.

Такую задачу перед строителями поставил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в регион.

Вместе с губернатором Андреем Травниковым и спикером Законодательного собрания области Андреем Шимкивом вице-премьер посетил площадку строительства 4-го моста в Ленинском районе. Реализация крупнейшего за Уралом проекта ведется под контролем правительства Новосибирской области.

- Мы договорились с подрядчиком о том, что при правильном перераспределении финансирования он сможет сдать мост почти на год раньше. Задача - максимально ускорить строительство, потому что любая задержка - это потеря для бюджета, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя российского правительства отметил, что дополнительные средства на ближайшие годы выделены президентом России тем регионам, которые работают ускоренными темпами.

В свою очередь, Андрей Травников поблагодарил президента страны Владимира Путина, правительство РФ за то, что в этом году, несмотря на все сложности, строительной отрасли была оказана серьезная поддержка. Это очень важно для Новосибирской области, подчеркнул губернатор, так как здесь строительный комплекс является драйвером экономики.

- Новосибирские строители откликнулись на это высокими темпами инфраструктурного и жилищного строительства - идет активная работа в аэропорту Толмачево, на площадке 4-го моста, на подъездных дорогах к новому ледовому дворцу спорта, - сказал Андрей Травников.

Глава региона сообщил, что компания "ВИС" взяла на себя повышенные обязательства по открытию движения по новой скоростной магистрали четвертого моста в декабре 2022 года. На это выделены восемь миллиардов рублей.

- Речь идет не об увеличении стоимости объекта, а об ускорении финансирования, - уточнил глава области.

Также есть договоренность со строителями школы в микрорайоне Береговой. Здание возводят на средства федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Подрядчик планирует на несколько месяцев раньше закончить строительство - не к декабрю, а к 1 сентября 2021 года.

Марат Хуснуллин отметил, что проект этой школы, доработанный новосибирскими специалистами, будет взят за образец единым заказчиком с тем, чтобы применять в других регионах страны.