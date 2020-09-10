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10.09.2020 11:03
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Проблему плохих дорог в России удалось решить

Текст: Любовь Проценко

Проблему плохих дорог в России удалось решить, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время своей поездки в Новосибирск. Он рассказал, что благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета строить трасс стали больше, чем в прошлом году.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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"Несмотря на коронавирус, на экономические сложности, хочу сказать, что проблему дорог нам удалось в целом по стране и особенно в Сибирском федеральном округе решить​​​. То есть мы строим больше, чем в прошлом году, несмотря на все сложности, что тоже является серьезной экономической мерой и поддержкой регионов", - заявил Хуснуллин.

Такой вывод вице-премьер сделал на совещании по социально-экономическому развитию регионов Сибирского федерального округа. Работу по дорожному строительству в регионах Сибири он оценил как хорошую.

В регионах Экономика Транспорт Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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