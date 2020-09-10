Хуснуллин: Проблему плохих дорог в России удалось решить

Проблему плохих дорог в России удалось решить, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время своей поездки в Новосибирск. Он рассказал, что благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета строить трасс стали больше, чем в прошлом году.

"Несмотря на коронавирус, на экономические сложности, хочу сказать, что проблему дорог нам удалось в целом по стране и особенно в Сибирском федеральном округе решить​​​. То есть мы строим больше, чем в прошлом году, несмотря на все сложности, что тоже является серьезной экономической мерой и поддержкой регионов", - заявил Хуснуллин.

Такой вывод вице-премьер сделал на совещании по социально-экономическому развитию регионов Сибирского федерального округа. Работу по дорожному строительству в регионах Сибири он оценил как хорошую.