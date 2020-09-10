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10.09.2020 06:47

Выпавшая доля

Кому выгодно повышение платы за коммунальные услуги в Кузбассе
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 203(8257)
В Кузбассе с 1 сентября значительно выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. На некоторых территориях - сразу на пятнадцать процентов.

"Коммуналка" жителям угледобывающего региона теперь будет обходиться дороже за счет холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения. Так, в областном центре последнее взлетело в цене почти на сорок процентов - с 16,58 до 23,21 рубля за кубометр, холодная вода подорожала на 26,59 процента (с 34, 22 до 43,32 рубля), отопление квартир - на 8,4 процента. Значительно поднялась квартплата и в Новокузнецке. Объясняя ситуацию, председатель комитета по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений законодательного собрания Кузбасса Владимир Вильчиков углубился в историю.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Начиная с 2006 года, согласно Жилищному кодексу РФ, все граждане нашей страны должны оплачивать сто процентов стоимости коммунальных услуг. Однако руководство региона решило смягчить жителям переход, и все это время часть расходов за них оплачивалась из бюджета. Кузбасс - один из немногих регионов России, где до сих пор действует институт компенсации выпадающих доходов (КВД), когда разница между тарифами и коммунальными платежами компенсируется ресурсоснабжающим организациям из казны. В 2019-м сумма превысила пятнадцать миллиардов рублей, а в этом году планируется не меньше восемнадцати миллиардов, - подчеркнул Владимир Вильчиков. - В среднем житель Кузбасса оплачивал 64 процента реальной стоимости жилищно-коммунальных услуг, а оставшиеся 36 процентов составляла КВД.

Но, что греха таить, компенсация до ресурсников практически никогда не доходила вовремя. Отсюда - и хроническое обветшание сетей и оборудования при отсутствии инвестиций в кардинальное обновление инфраструктуры. Другими словами, латание дыр вместо развития. По словам Владимира Вильчикова, средств на КВД в бюджете на фоне неэффективных издержек уже просто не остается. При этом риски встретить сибирскую зиму с холодными батареями в муниципалитетах растут. Поэтому, полагает депутат, постепенный переход к оплате населением экономически обоснованного тарифа в полном объеме откладывать уже нельзя.

Впрочем, в ряде городов Кузбасса население уже и так платит по полной. Жители Осинников и Березовского отдают за ЖКУ более двенадцати процентов от средней зарплаты, Ленинска-Кузнецкого и Междуреченска - свыше одиннадцати, а беловчане - более десяти процентов. Тогда как в Новокузнецке этот показатель лишь не-много превышает восемь процентов. Именно поэтому разбег индексов повышения квартплаты такой существенный - от 3,2 процента в Белогорске Тисульского района до 15 процентов в двух областных столицах (а в среднем рост составит 4,9 процента). Но даже при этом в столицах будут платить меньше, чем во многих других городах. По данным областного парламента, трем жильцам 60-метровой квартиры в Кемерове жилищно-коммунальные услуги обойдутся в 3,61 тысячи рублей, в Новокузнецке - в 3,97 тысячи, а в Ленинске-Кузнецком, Осинниках и Междуреченске - более чем в пять тысяч рублей.

Фото: AP
Как не переплачивать за коммунальные услуги

При этом в Кемерове и Новокузнецке какие-никакие инвестиции в "коммуналку" все же присутствуют - благодаря концессионным соглашениям с ресурсоснабжающими организациями о реконструкции и модернизации муниципального имущества в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. Например, только в замену изношенного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ в прошлом году энергетики вложили свыше 365 миллионов рублей. Так что, по федеральному законодательству, коммунальная плата в данном случае могла бы вырасти еще больше. Тем более что злые языки время от времени напоминают о столичных жителях, которые, имея приличный доход, не платят за квартиру (а то и за несколько квартир) вовсе. И от бюджетной компенсации, которую можно пустить на другие цели (тот же ремонт дорог или теплосетей), таким гражданам ни холодно ни жарко.

И все же в условиях пандемии коронавируса количество вынужденных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги в Кузбассе явно выросло. Тем более, учитывая законодательное "прощение" долгов до конца года. Власти предлагают кузбассовцам, семейный доход которых меньше прожиточного минимума, воспользоваться правом получать адресные субсидии, обратившись в органы соцзащиты. И стараться не допускать сверхнормативного потребления коммунальных услуг, поскольку расходы на ресурсы, истраченные сверх нормы, никто не возместит.

Прямая речь

Олег Ивлев, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса:

- Индексация поможет оказывать жителям области качественные коммунальные услуги без перебоев, своевременно выполнять программы ремонта и модернизации инфраструктуры. В целом квартплата повысится меньше установленного индекса, поскольку стоимость жилищных услуг не подлежит регулированию и может вырасти меньше или остаться на прежнем уровне, в зависимости от решения собственников жилья. А все вопросы по начислению квартплаты - к управляющей компании.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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