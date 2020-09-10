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10.09.2020 07:37

Без скидки на кризис

В Кузбассе обеспокоены отменой льготных железнодорожных тарифов на перевозку угля к северо-западным портам
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 203(8257)
РЖД отменили скидку на экспортные перевозки угля к портам северо-запада России. В ответ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообещал не видящим кризиса в добывающей отрасли экскурсию в забой.

Установленная в марте 2020-го скидка в 12,8 процента при доставке угля энергетических марок на расстояние свыше трех тысяч километров должна была действовать до конца года. В условиях резкого снижения цен на угольном рынке стимулирующие спецтарифы не стали привязывать к объемам отгрузки. А в июле, когда ценовая конъюнктура продолжала ухудшаться, рабочая группа Госсовета России по направлению "Энергетика" предложила правительству РФ увеличить скидку до пятидесяти процентов, чего, правда, сделано не было. И вот теперь РЖД, ссылаясь на почти двадцатипроцентный подъем котировок в портах северо-запада, девальвацию рубля и неисполнение угольщиками обязательств по объемам, отменило дисконт. В одностороннем порядке и раньше срока (скидка перестанет действовать с октября).

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Планы загрузки Северного морского пути могут быть скорректированы

Сергей Цивилев, в свою очередь, считает, что аргументы железнодорожного ведомства лишены оснований: "Цена на уголь и курс доллара сейчас сопоставимы с теми, которые были в марте-апреле 2020 года. Отмена скидки, которую, напомню, мы считаем недостаточной, отрицательно скажется на состоянии угольной промышленности России, которая уже полтора года находится в кризисе".

Пути выхода из кризиса обсуждались в Кузбассе как раз в марте 2020-го. На совещании с участием облетевшего разрезы и спустившегося в шахту первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова, главы минтранса Евгения Дитриха и руководителей угольных компаний. Тогда правительство Кемеровской области договорилось с РЖД гарантированно отгрузить в течение года не менее 53 миллионов тонн угля в страны АТР, где ситуация с ценами лучше.

Таким образом, шла речь и о перераспределении объемов отгрузки с северо-западного направления на восточное. Последнее, правда, проседает из-за медленной модернизации БАМа и Транссиба. Но Андрей Белоусов заявил, что Восточный полигон приравняют к строительству стратегических объектов в Сочи и Крыму. А чуть позже железнодорожники заверили: несмотря на сокращение инвестиционной программы, модернизацию путей на восток (как и решение проблем Кузбасса) в долгий ящик не отложат. Тем более что эти самые пути уже официально включены в список приоритетных участков развития. Ведь уголь, на который приходится почти тридцать процентов погрузки в России и 44 процента от объема российского грузооборота, для РЖД очень важен.

Пока же, по данным таможни, объем вывоза угля из Кузбасса на экспорт только в первом полугодии 2020-го сократился на восемнадцать процентов - с 72,4 миллиона до 59,37 миллиона тонн. А в стоимостном выражении - на тридцать процентов. Все это происходит на фоне активизации отгрузки на восток угля с российского Дальнего Востока, с гораздо более коротким плечом. В этой непростой ситуации кузбасское руководство использует уже привычные эмоциональные аргументы.

- Кузбасс чужого не просит. Если кто-то считает, что наши требования несправедливы, мы ждем вас в гости - организуем экскурсию в забой и общение с горняками. Думаю, что после этого все вопросы отпадут сами собой, - обратился Сергей Цивилев к читателям своего Тelegram-канала.

Прямая речь

Александр Новак, министр энергетики РФ:

- Надеемся, что, с учетом взаимоподдержки со стороны смежных отраслей, мы в полной мере реализуем поставленные цели и обеспечим существенное повышение потенциала угольной промышленности в экономике страны и мира. Рассчитываем, что к 2035 году вклад угольной отрасли в валовый внутренний продукт вырастет в 1,5-2,5 раза, налоговых поступлений и страховых взносов - в 1,6-2,6 раза. Мы уверены, что уголь - это не только настоящее, но и будущее ТЭК, и Россия будет продолжать наращивать потенциал в этой сфере, ведь наша страна обеспечена резервами угольного сырья примерно на пятьсот лет вперед.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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