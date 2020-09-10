Новый завод группы компаний "Русская кожа", торжественно открытый в Заринске 15 октября прошлого года, до сих пор простаивает. Это признал на пресс-конференции министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", длительная задержка связана не только с той причиной, которая была названа региональным министром.

Нелишне напомнить, что пуск предприятия откладывали несколько раз. Первоначально его планировали ввести в эксплуатацию еще в августе 2017 года, потом - в декабре 2018-го. В общей сложности в строительство было вложено 2,1 миллиарда рублей. Это вообще первый кожевенный завод, построенный в России в XXI веке. На официальном открытии было заявлено, что предприятие станет якорным для территории опережающего социально-экономического развития "Заринск". Потом, задним числом, выяснилось, что осенью прошлого года прошел "технический запуск". Почему же якорное предприятие не начало работу?

По словам Вячеслава Химочки, причины задержки в том, что завод все еще не получил разрешения на ввод в эксплуатацию - надзорные органы выявили ряд существенных недостатков. Министр, в частности, сообщил о претензиях со стороны Госпожнадзора.

В региональной пресс-службе ГУ МЧС, куда корреспондент "РГ" обратился за разъяснениями о сути претензий, сообщили: замечания, которые были у испытательной пожарной лаборатории по Алтайскому краю, в Заринске давно устранены. Что неудивительно - по некоторым данным, серьезных замечаний (как технических, так и организационных) у пожарных и прочих надзорных органов не нашлось. Все можно было устранить за месяц после технического запуска. Поэтому странно слышать, что предприятие обязалось устранить прошлогодние проблемы в августе-сентябре 2020-го. Значит, главная причина - в другой плоскости?

В прошлом году представили компании утверждали, что заринский завод будет перерабатывать 600 тонн сырых шкур в месяц, а объем выпус-ка кожевенных материалов составит 100 тысяч квадратных метров в месяц.

- В СФО сосредоточено двадцать два процента всего поголовья скота в нашей стране - достаточно большой сырьевой ресурс. Помимо этого, с участием минпромторга РФ ведутся переговоры с Монголией и Казахстаном. Поэтому сырье не будет проблемой, сдерживающей развитие предприятия. Еще одна причина, по которой мы выбрали для нового завода сибирский регион, связана с желанием повысить конкурентоспособность отечественной продукции на рынках Юго-Восточной Азии. Построив завод в Заринске, мы в несколько раз сократили логистику. Если сегодня мы поставляем продукцию в страны Юго-Восточной Азии за шестьдесят суток, то отсюда она может доставляться за десять суток. Очень существенное преимущество, - сказал в беседе с корреспондентом "РГ" осенью прошлого года председатель совета директоров ГК "Русская кожа" Игорь Сурин.

А 2 сентября 2020-го корреспондент "РГ" все же уточнил у регионального министра, не связан ли простой предприятия с нехваткой сырья.

- Эти вопросы инвестор всегда прорабатывает в первую очередь, и пока он не поймет, что здесь проблем не будет, не приступит к строительству. Поэтому все сомнения я должен развеять. Как с сырьем, так и сбытом вопросов не возникнет. Сбыт ориентирован не только на Россию, но и на зарубежные страны. Предприятие вот-вот должно перейти к промышленному выпуску продукции, - подчеркнул Вячеслав Химочка.

Во время торжественного открытия говорилось о том, что не менее восьмидесяти процентов кожевенной продукции его владельцы рассчитывают экспортировать. Но именно с рынком сбыта возникли сложности, о чем корреспонденту "РГ" сообщили источники в правительстве края. Нетрудно догадаться, что речь идет прежде всего о гигантском рынке Китая. Предварительные расчеты спутали два обстоятельства. Первое связано с известной всему миру китайской осторожностью и неторопливостью при заключении торговых соглашений. Другим камнем преткновения стали экономические реалии, сложившиеся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Остается надеяться, что оба препятствия вскоре останутся позади и предприятие заработает. По словам Вячеслава Химочки, трудиться на нем будет около 140 человек.

Кстати

При строительстве в Заринске нового предприятия "Русская кожа" был задействован механизм господдержки. Фонд развития моногородов РФ выделил 46 миллионов рублей на строительство подъездной дороги к заводу. А потом предоставил льготный заем в 640 миллионов рублей под пять процентов годовых.