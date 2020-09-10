В Новосибирске определили механизм концессии по строительству "умных" остановок. К 2023 году в городе предполагается создать 250 современных остановочных пунктов общественного транспорта.

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление, которым утвердил предложения для заключения концессионного соглашения. Из 1 300 остановок общественного транспорта отобрано 250 в наиболее значимых местах мегаполиса, через которые будут пролегать основные, так называемые гостевые маршруты.

Новые павильоны в едином стиле появятся на площадях Труда, Станиславского, Маркса, у станций метро "Студенческая", "Речной вокзал", у государственной публичной научно-техничекой библиотеки, на площади Калинина, на Сухом Логу. "Умные" остановки, как рассчитывают в мэрии, помогут гостям города, приехавшим на молодежный чемпионат мира по хоккею (пройдет в Новосибирске в 2023 году) чувствовать себя безопасно и комфортно, ожидая автобус или троллейбус.

Уже к 31 августа 2022 года объекты должны быть установлены. Как отметил заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко, все 250 остановок будут выставлены на торги одним лотом. Предполагается, что концессионер вложит в их создание 368 миллионов рублей.

- Несколько инвесторов уже заявили, что готовы участвовать в торгах. Согласно постановлению, конкурсные процедуры будут объявлены в течение этого месяца. Сорок пять дней отведено на подачу заявок от участников, - сообщил Максим Леоненко. - Концессионер в течение пятнадцати лет будет содержать и обслуживать объекты. По окончании срока концессии "умные" остановки перейдут на баланс муниципалитета.

Согласно концессионному соглашению, на 156 остановочных площадках будут размещены обогреваемые крытые павильоны, в которых пассажиры смогут перекусить бутербродами, выпить горячего чаю или кофе. Это модель Smart. Comfort. Еще 94 - без павильонов (Smart. Light). Но самое главное - инвестор обязан оснастить все остановки интерактивным модулем.

Победитель конкурса на создание остановок сам вправе определять того, чьи технологические решения ему использовать для оснащения "умного блока". Но, как заявил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, предпочтение - отечественному софту, тем более что такие разработки есть у резидентов новосибирского технопарка. Ноу-хау включает системы видеонаблюдения, распознавания лиц и информирования людей с ограниченными возможностями здоровья, а также встроенный бесплатный Wi-Fi, зарядку телефона, интерактивное информационное табло, отображающее время прибытия пассажирского транспорта, тревожную кнопку 112, сенсорный экран с голосовым управлением, возможность выхода на сайт мэрии и построения маршрутов.

Во время крупных мероприятий, например, чемпионата мира по хоккею, с помощью "умного" табло иностранные гости смогут связаться с переводчиком.

Кроме того, все 250 "умных" остановок будут иметь единый центр управления. Без этого сложно организовать дальнейшее содержание всей инфраструктуры. Например, девять smart-остановок, которые сейчас есть в городе, создавались разрозненно, разными операторами. В основном они были установлены, чтобы продемонстрировать возможности той или иной компании. Со временем некоторые утратили свой "умный" функционал.

Окупаемость проекта рассчитана на пятнадцать лет и предполагается за счет размещения объектов дорожного сервиса в теплых павильонах, а также рекламных носителей. Возможно, концессионер найдет и другие источники доходов. Он имеет право сдавать павильоны в аренду представителям малого бизнеса, которые могут обратиться к единому оператору и заключить с ним договоры на использование этого имущества.

Подготовка концессионного соглашения длилась довольно долго - главным образом из-за опасений представителей малоформатной торговли (МФТ), которые полагают, что реконструкция остановок нанесет ущерб их бизнесу. Ассоциация МФТ, в свою очередь, выступала за то, чтобы добросовестные субъекты МСБ, работающие на остановочных платформах, получили приоритетное право участия в проекте.

Однако само концессионное соглашение никак не связано с демонтажом объектов. Более того, из-за пандемии коронавируса договоры аренды, в соответствии с федеральным законом N 166, будут продлены на срок до трех лет, и такая работа уже ведется.

- В случае необходимости территории зарезервируют для муниципальных нужд, и вопросы дальнейшей аренды будут решаться постепенно, в рабочем порядке, но это никак не связано с концессией по "умным" остановкам, - подчеркнул Виталий Витухин.

- В концессионном соглашении нет ни слова о сносе или демонтаже каких-либо объектов, включая торговые. Речь идет только о создании уникальной дорожной инфраструктуры в Новосибирске, - подтвердил Александр Люлько.

Остается надеяться, что власти также обратят внимание на остановки, которые не оговорены концессионным соглашением. На многих из них нет даже названия, не говоря уже о расписании транспорта. А те пластмассовые конструкции, которые были установлены в последние два года после ремонта автомобильных дорог, продуваемы со всех сторон и уже имеют неприглядный вид. .

Между тем

В городское хозяйство Новосибирска уже внедряются разработки резидентов Академпарка. Прежде всего это интеллектуальные системы. Например, голосовые помощники, созданные компанией IVoice Technology, могут управлять "умными" остановками, выдавать пассажирам справочную информацию.

По словам управляющего партнера компании Андрея Заворина, голосовые помощники строят функциональные диалоги - и по звуку, и по голосу. В Новосибирске действуют три "умные" остановки, оснащенные этими системами. К предстоящему молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой их число планируется увеличить.

Компания "Ростелеком", как отметили в департаменте внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Сибирь", готова предложить комплексные интеллектуальные решения, которые могут быть реализованы через государственно-частное партнерство. Такой опыт уже есть в других регионах страны. Например, в Новороссийске такие объекты делают ожидание общественного транспорта более комфортным. Они оснащены электронными табло с графиком движения транспорта, видеонаблюдением, регулируемым освещением, USB-розетками для зарядки гаджетов и "тревожной" кнопкой.