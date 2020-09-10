В Иркутской области для избирателей приготовили два миллиона масок

В Иркутской области с 11 по 13 сентября пройдут выборы губернатора. Как рассказал председатель областного избиркома Илья Дмитриев, голосование пройдет на 1905 избирательных участках. Работать они будут по стандартному расписанию: с 8 утра и до 20 часов вечера все три дня.

Те же правила будут действовать и для 89 муниципальных выборов, которые пройдут в 75 муниципалитетах.

715 участков будут оборудованы камерами наблюдения. Это самые крупные участки, к которым приписаны в общей сложности 1,2 миллиона избирателей. При том что всего в иркутской области избирательным правом владеют 1,8 миллиона человек.

Чтобы обезопасить членов УИК, наблюдателей, стражей порядка и, конечно, же самих избирателей для участков приобрели примерно два миллиона одноразовых медицинских масок и 1,5 миллиона пар перчаток, а также антисептики. Время от времени помещения будут дезинфицировать.

В этом году вместо открепительных удостоверений жители Приангарья, которые по разным причинам не будут в дни голосования находиться там, где прописаны (например, студенты), могли воспользоваться системой "Мобильный избиратель" - заявления подали 19 тысяч человек. Более того, проголосовать за своего кандидата в губернаторы иркутяне могут и на одном из 30 цифровых участков Москвы - но для этого нужно было подать заявление на участок до 8 сентября.

Еще 10 тысяч человек подали заявление о голосовании на дому. Напомним, с весны этого года закон позволяет заказать надомное голосование не только по болезни и инвалидности, но и по иной уважительной причине. Например, этой возможностью могут воспользоваться пожилые люди - тем более, что в регионе продолжает действовать масочный режим, и тем, кто старше 65 не рекомендовано посещать общественные места.

Досрочное голосование в отдаленных территориях Иркутской области завершилось 7 сентября. Бюллетени и урны в далекие поселки доставляли на вертолетах, катерах, вездеходах. Явка, по данным облизбиркома, на досрочном голосовании составила 40 процентов.