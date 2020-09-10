Правительство Кемеровской области утвердило новую "Концепцию экологической политики Кузбасса".

Экономика региона базируется на угольной, металлургической и химической отраслях промышленности, в которых занята большая часть трудоспособного населения. При этом их развитие сопровождалось деградацией природной среды, что в конце концов привело к необходимости компромисса между экономическими и экологическими интересами.

В ноябре 2002 года была принята "Концепция экологической политики Кемеровской области", направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду и сохранение здоровья населения. Главными ее целями стали обеспечение санитарных, эколого-гигиенических норм жизнедеятельности, создание системы рационального природопользования, охраны и воспроизводства экосистемы региона.

Концепция послужила основой для разработки нормативно-правовых актов, региональных программ, планов действий по охране окружающей природной среды. Отдельные ее положения, в частности, нашли отражение в региональных целевых программах "Экология и природные ресурсы Кемеровской области", "Чистая вода", "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области" и других. Среди разработанных на ее базе областных экологических законов - "Об особо охраняемых природных территориях", "О Красной книге", "Об обращении с отходами производства и потребления", "Об органе государственного контроля в области охраны окружающей среды".

Особенностью подготовки документа стало широкое привлечение общественности, различных специалистов. Этот же принцип был положен при подготовке проекта нового варианта концепции.

- Возникла необходимость синхронизировать появившуюся за почти два десятка лет федеральную и региональную законодательную и нормативные базы в природоохранной сфере, новые механизмы взаимодействия сторон - так, в начале двухтысячных не было и речи о государственно-частном партнерстве. Кроме того, нужно было обновить терминологию: например, появились НДТ - наиболее доступные технологии, а вместо "загрязнения окружающей среды" специалисты предпочитают говорить о "негативном воздействии на окружающую среду", - пояснила член Общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса Галина Мекуш.

Между тем

Одним из главных направлений работы остается минимизация воздействия на окружающую среду последствий деятельности предприятий по добыче и переработке угля в рамках региональной экологической платформы "Чистый уголь - зеленый Кузбасс". Так, за последние три года было построено и реконструировано более сорока очистных сооружений, что позволило снизить загрязнения бассейнов рек Томи, Ини, Чулыма и Чумыша. На 2020 год угольными предприятиями запланировано двадцать мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений. А в ближайшие три года угольщиками будет построено еще 34 очистных сооружения.