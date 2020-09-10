В Новосибирске в ночном ДТП пострадали пять человек

Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии в Новосибирске прошедшей ночью. Как рассказали "РГ" в отделе пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области, за рулем одной из машин находился мужчина, не имевший права управления автомобилем.

Помимо водителя без прав, в салоне Lada Priora было три пассажира. Машина мчалась по улице Есенина и в 1:54 по местному времени на перекрестке с улицей Бориса Богаткова влетела в УАЗ Патриот.

Водитель внедорожника отделался ушибами плеча и бедра, а также незначительной травмой шейного отдела позвоночника. Водитель Lada и два его пассажира получили сотрясение мозга, у них также диагностированы ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Самый младший из пассажиров 1998 года рождения был госпитализирован с переломом левой скулы и остается под наблюдением врачей.