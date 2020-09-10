Этот отрезок входит в состав трассы Р-258 "Байкал", соединяющей Иркутскую область с Бурятией и Дальним Востоком и направляющей автомобильный поток далее - в Китай и Монголию. Поэтому открытие рабочего движения на участке строительства с 47-го по 55-й километр федеральной магистрали стало знаковым событием для всего региона.

Первая после длительного перерыва глобальная стройка на федеральных дорогах региона началась в 2018 году с ликвидации известного автомобилистам "тещиного языка" - серпантина. Дорога на Байкал известна своим крутым нравом. Трасса от 30-го до 100-го километра проходит по горной местности с перепадом высот до 500 метров. Здесь множество крутых поворотов, затяжных подъемов и спусков. Но теперь все неприятности для автомобилистов позади - открыто движение транспорта по новой, построенной по всем стандартам безопасности дороге.

Обход опасного горного серпантина сократил путь почти на три километра. Новый участок соответствует параметрам второй технической категории (старый отвечал лишь четвертой категории). Изменилась ширина проезжей части, теперь она составляет 7,5 метра, что позволит увеличить пропускную способность с 6 до 14 тысяч машин в сутки и ликвидировать очаг аварийности на трассе, который за неделю мог преподнести неприятные сюрпризы в виде трех фур, сошедших в кювет.

Фактически при помощи буровзрывных работ дорожники проложили в горах новую трассу. Глубина выемок грунта на строящемся участке достигала 40 метров, а высота насыпей - 20 метров. Отсыпано более двух миллионов кубометров земляного полотна. Чтобы обеспечить его устойчивость, проектировщики предусмотрели устройство подпорных стенок из коробчатых габионов. Длина такой стенки - 250 метров. Отвод воды обеспечивают 15 водопропускных труб.

Мощный грузовой трафик обусловил использование при строительстве дороги особо прочных материалов. Основание дорожной одежды выполнено из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I. Сверху уложено еще два слоя покрытия, верхний - из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для этого на территории строительства было смонтировано два асфальтобетонных завода. Они работали с материалами, добытыми из горных пород здесь же, в Шелеховском районе Иркутской области.

- В этом и заключалась уникальность объекта - строителям потребовалось изменить природный ландшафт ради удобства автомобилистов. Стоит отметить, что порода, которую мы разрабатывали, - крепкий гранит. Его мы дробили и использовали в отсыпке и приготовлении асфальтобетонной смеси. Поэтому асфальт на новом участке в прямом смысле слова из гранита, а значит, более прочный, - отметил генеральный директор АО "Труд" Сергей Томшин.

- Оценка по итогам работы выездных лабораторий показала высокое качество асфальтового покрытия. Поверх подушки из гравия нами были уложены два слоя крупнозернистого асфальтобетона и сверху - современный мелкозернистый щебеночно-мастичный асфальтобетон, - рассказал руководитель Иркутского филиала АО "Труд" Александр Ромашко.

Для безопасности дорожного движения установлено более 11 километров металлического барьерного ограждения, сигнальные столбики, 52 дорожных знака. Проведено устройство дополнительной полосы на подъем протяженностью почти семь километров и двух площадок отдыха для водителей. Кроме перечисленных особенностей новый участок дороги очень живописен. После одной из выемок на вершине подъема открывается невероятный вид на одну из достопримечательностей - утес 33 богатыря рядом с селом Шаманка.

Торжественное открытие участка состоялось 28 августа, раньше запланированного срока практически на месяц. Генеральный подрядчик строительства - Иркутский филиал АО "Труд" справился с трудной задачей за три строительных сезона. На открытии сквозного движения благодарственными письмами от заказчика строительства были награждены сотрудники Иркутского филиала АО "Труд": главный инженер филиала Алексей Бизимов, главный энергетик Александр Крюков и машинист смесителя асфальтобетона Дмитрий Тигунцев.

Старая дорога с легендарным изгибом на 180 градусов, построенная силами военно-строительного управления 75 лет назад, перестала существовать. Она будет рекультивирована и засажена деревьями хвойных пород. А перед подведомственным Росавтодору Управлением дорог "Прибайкалье" поставлена новая задача.

- Следующий объект на этой трассе - участок с 26-го по 47-й километр. Он идет от объезда Иркутска в районе города Шелехова, в обход поселков Чистые Ключи и Моты до начала сегодняшнего участка. Его ввод планируется на октябрь 2024 года. После этого мы приступим к реконструкции горного серпантина на подъезде к поселку Култук, - сообщил начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Николай Рейнет.

Прямая речь

Сергей Тен, депутат Государственной Думы от Иркутской области, член комитета по транспорту и строительству:

Дорога на Байкал - местная достопримечательность. Мы, иркутяне, регулярно ездим в сторону Республики Бурятия, в Байкальск зимой, поэтому, безусловно, эта дорога важна, в том числе для развития внутреннего туризма. Поэтому я абсолютно убежден, что транспортная и туристическая отрасли - это две стороны одной медали. Без эффективно работающего транспорта доступный туризм в нашей стране развиваться не будет. Сегодня построенный по всем стандартам безопасности участок дороги открыт для движения автотранспорта. И это только первый шаг на пути к достойным дорогам в регионе. Хочу поблагодарить строителей за их самоотверженный труд, который позволил завершить такой грандиозный объект качественно и в срок.