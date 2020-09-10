По условиям техзадания, проектирование комплекса займет 210 дней, и уже в следующем году должно начаться строительство, которое пройдет в пять этапов. В итоге новосибирский медицинский центр получит новый лабораторный корпус, виварий для содержания животных, производственный корпус для выпуска дефицитных биопротезов для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, будет проведена реконструкция лабораторного корпуса.
Для своих исследований в области кардиохирургии новосибирские ученые используют минипигов. Сегодня животных содержат в сарае, построенном в 1986 году, хотя речь идет об одном из самых высокотехнологичных медицинских центров страны. Такие условия не соответствуют современным нормам и требованиям. Испытания протезов и устройств проходят в переоборудованных под операционные помещениях лабораторного корпуса. Это тоже не соответствует потребностям НМИЦ им. Мешалкина в экспериментах и обучающих мероприятиях.
Сам лабораторный корпус был введен в строй еще в 1981 году, и с тех пор его помещения используется одновременно под виварий, симуляционные классы, медицинский архив, для размещения инженерных подразделений, служб безопасности и охраны труда. В итоге многие специалисты центра вынуждены работать на базе других научных учреждений, так как в самом лабораторном корпусе возможностей для проведения исследований явно недостаточно.
Создание собственного производства высокотехнологичных протезов исключит зависимость клиники от внешних факторов и значительно снизит затраты на закупку "расходников" со стороны. При этом предложение сегодняшнего рынка едва ли наполовину способно удовлетворить спрос центра на расходные материалы, а это влечет за собой длительное ожидание медпомощи.
- В рамках предпроектной работы было уточнено соответствие планируемых подразделений целям и задачам деятельности учреждения, - отмечает директор НМИЦ им. Мешалкина профессор Александр Чернявский. - В том числе проведению научных исследований, внедрению медицинских технологий. Например, предполагается размещение палатного отделения в непосредственной близости от операционного блока и палат реанимации и интенсивной терапии или размещение коек одного профиля в одном здании.
Кроме того, по словам руководителя учреждения, новые помещения позволят центру разделить потоки стационарных и амбулаторных больных, взрослых пациентов и детей.
Кстати
Примечательно, что строительство вивария и реконструкция лабораторного корпуса изначально не входили в планы работ и были утверждены только сейчас, после корректировки медико-технического и проектного заданий. При этом не потребуется дополнительных затрат, сокращения площадей и, конечно, количества лечебных стационарных коек.