Новосибирский национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках запланированной масштабной реконструкции и строительства новых корпусов. Общая стоимость капитальных вложений оценивается в 7,8 миллиарда рублей, сумма утверждена правительством РФ. Новые объекты запланировано ввести в эксплуатацию в 2025 году.

По условиям техзадания, проектирование комплекса займет 210 дней, и уже в следующем году должно начаться строительство, которое пройдет в пять этапов. В итоге новосибирский медицинский центр получит новый лабораторный корпус, виварий для содержания животных, производственный корпус для выпуска дефицитных биопротезов для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, будет проведена реконструкция лабораторного корпуса.

Для своих исследований в области кардиохирургии новосибирские ученые используют минипигов. Сегодня животных содержат в сарае, построенном в 1986 году, хотя речь идет об одном из самых высокотехнологичных медицинских центров страны. Такие условия не соответствуют современным нормам и требованиям. Испытания протезов и устройств проходят в переоборудованных под операционные помещениях лабораторного корпуса. Это тоже не соответствует потребностям НМИЦ им. Мешалкина в экспериментах и обучающих мероприятиях.

Сам лабораторный корпус был введен в строй еще в 1981 году, и с тех пор его помещения используется одновременно под виварий, симуляционные классы, медицинский архив, для размещения инженерных подразделений, служб безопасности и охраны труда. В итоге многие специалисты центра вынуждены работать на базе других научных учреждений, так как в самом лабораторном корпусе возможностей для проведения исследований явно недостаточно.

Создание собственного производства высокотехнологичных протезов исключит зависимость клиники от внешних факторов и значительно снизит затраты на закупку "расходников" со стороны. При этом предложение сегодняшнего рынка едва ли наполовину способно удовлетворить спрос центра на расходные материалы, а это влечет за собой длительное ожидание медпомощи.

- В рамках предпроектной работы было уточнено соответствие планируемых подразделений целям и задачам деятельности учреждения, - отмечает директор НМИЦ им. Мешалкина профессор Александр Чернявский. - В том числе проведению научных исследований, внедрению медицинских технологий. Например, предполагается размещение палатного отделения в непосредственной близости от операционного блока и палат реанимации и интенсивной терапии или размещение коек одного профиля в одном здании.

Кроме того, по словам руководителя учреждения, новые помещения позволят центру разделить потоки стационарных и амбулаторных больных, взрослых пациентов и детей.

Кстати

Примечательно, что строительство вивария и реконструкция лабораторного корпуса изначально не входили в планы работ и были утверждены только сейчас, после корректировки медико-технического и проектного заданий. При этом не потребуется дополнительных затрат, сокращения площадей и, конечно, количества лечебных стационарных коек.