Все больше людей при выборе квартиры обращают внимание на обустройство прилегающей к дому территории. Как говорится, чтобы и глазу было приятно, и было где погулять. Эксперты отмечают, что этот тренд будет усиливаться. В Новосибирске уже есть примеры, когда застройщики делают привлекательной городскую среду.

Один из них - Аллея друзей рядом с новым домом на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе. На парковой аллее длиной в полкилометра появились крупные деревья, аккуратно подстриженные кустарники черноплодной рябины, дорожка из плитки, скамейки и арт-объекты.

- Здесь была проведена большая работа дизайнеров, архитекторов, дендрологов. Посажены десятки сосен, берез, сотни кустов. Все окружено свежим зеленым газоном. Установлены архитектурные светильники, которые освещают и проезжую часть, и пешеходную зону аллеи, - рассказал генеральный директор компании-застройщика Владимир Наумов.

- Компания за свой счет обустроила эту аллею, а также привела в порядок противоположную сторону дороги, оборудовав там тротуар. Местные жители получили уютный сквер. Это хороший пример, когда инвестор не только занимается строительством квадратных метров, решая свои коммерческие задачи, но и вкладывает средства в благоустройство, создание комфортной среды, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В данном случае речь идет о территории, которая не является придомовой, а передается на баланс муниципалитета. Тем не менее застройщики готовы нести затраты - это десятки, а то и сотни миллионов рублей, - чтобы благоустроить больше пространства, чем придомовая территория.

- Есть ряд решений, предполагающих локальные улучшения территорий, - соглашается коммерческий директор SG Development Динар Зарипов. - Понимание "комфортное жилье" - это не только квартиры и дворы. В целом подобные примеры поднимают ликвидность близлежащих территорий и формируют культуру строительства. Это очень здорово для жителей и города в целом.

Примеров, когда частный бизнес за свой счет приводит в порядок городское пространство, в Новосибирске немало. Самый крупный объект - Михайловская набережная, благоустройство которой теперь идет на средства инвесторов. В планах - продолжение ее реконструкции, включая территорию, прилегающую к жилому комплексу "Европейский берег". В центре города, на пересечении улиц Советской и Нарымской, возрожден сквер "Альгамбра". В 1906 году на этом месте был частный сад, где горожане смотрели театральные постановки. Проект совместно реализовали компания "Сибирь Девелопмент" и мэрия. Площадь озеленения составила свыше двух тысяч "квадратов", в "Альгамбре" высадили 90 деревьев и 25 видов кустарников. На территории расположились широкие дорожки, удобные для велосипедистов и пешеходов, тренажеры для детей и взрослых. Подобные проекты есть у ряда других строительных компаний.

- Покупательские предпочтения меняются. Сейчас настало время застройщиков третьей волны. Первые умели строить здания, вторые научились упаковывать проекты жилищных комплексов, а третья волна умеет работать с "начинкой" и учитывает потребности покупателей, - отмечает президент SKY Group Владимир Литвинов. - Создание комфортных территорий внутри и вокруг жилых микрорайонов - задача застройщика. Безусловно, для него это определенная статья затрат, но без этого современное жилье просто невозможно. Люди покупают не только квадратные метры, но и среду проживания.

Генеральный директор группы компаний "Стрижи" Игорь Белокобыльский тоже подчеркивает, что благоустройство территории весьма затратно. Но оно окупается тем, что объект становится привлекательным, а значит, более ликвидным. Это инвестиции в комфорт.

- Все застройщики декларируют такие проекты, но, к сожалению, пока еще принято экономить на дизайне и концепции благоустройства, на материалах. По-настоящему уютных и продуманных территорий крайне мало, - делится своими наблюдениями Игорь Белокобыльский.

- Сегодня на новосибирском рынке благоустройство территорий новых жилых комплексов - тренд. Теперь покупатель выбирает не просто квадратные метры, он выбирает комфортную среду для жизни, - утверждает директор по развитию ГК "Новый мир" Юлия Шевченко. - Хороший проект стоит дорого. Ведь благоустройство - это не просто детские качели на площадке или удобные лавочки во дворе. Современный проект предполагает многоуровневое озеленение, продуманный пешеходный трафик, создание безбарьерной среды, подсветку территории, закрытый безопасный двор без машин и многое другое.

Эксперты рынка отмечают, что определяющими факторами в выборе жилья всегда будут локация, планировка и цена. Но к ним уже добавился дополнительный комфорт - как внутри дома и квартиры, так и на окружающей территории. Покупатели предъявляют высокие требования к функциональности и экологичности пpидoмoвой территории. Так, в топ-5 попали концепции "двор без машин" и "зеленый двор".

Согласно опросу, проведенному "Райффайзенбанком" среди новосибирцев, покупатели ориентируются не только на стоимость жилья и планировку квартиры. Не менее значимой является инфраструктура. Для тех, кто выбирает новостройку, намного более важен закрытый двор без машин (за это высказались 29 процентов респондентов). Люди ценят близость школы и детского сада, удаленность от транспортных магистралей.

- Наши исследования подтверждают тренд на жилые комплексы и дома, которые могут обеспечить жильца всем необходимым на своей территории - от покупки кофе в уютной кофейне на первом этаже до магазинов, салонов красоты, ресторанов, зон для прогулок и отдыха во дворе. Также в последнее время растет запрос на безопас-ность: закрытая территория внутреннего двора, контроль доступа и наличие видеонаблюдения, - перечисляет исполнительный директор УК "Группа Мета" Елена Астахова.

Директор агентства "Квадротека" Владимир Голованов на своей странице в соцсети отметил, что в последние годы ситуация с качеством и комфортом жилья значительно изменилась.

- В городе появились новые дома и жилые массивы, где строители используют современные архитектурные решения, продумывают и обустраивают прилегающую территорию, чтобы сделать жизнь людей более комфортной и удобной. В определенной степени изменилась и наша культура. Ведь, как сказал когда-то классик, бытие определяет сознание, - полагает Владимир Голованов.

Эксперт назвал некоторые изюминки, которые делают жилье более удобным, комфортным и привлекательным. В их числе - двор без машин, красивая, благоустроенная придомовая территория, близость школы, детского сада, ресторана, бассейна.

Безусловно, встает вопрос: кто же будет в дальнейшем содержать благоустроенную территорию. За ту, которая непосредственно относится к дому, отвечают собственники жилья и управляющие организации.

- Управляющая компания обязана поддерживать порядок, а жильцы должны беречь имущество, - поясняет Игорь Белокобыльский.

- Безусловно, важно, чтобы объект качественно обслуживался после сдачи. Надежная управляющая компания будет сохранять и улучшать пространство жилого комплекса в интересах собственников жилья, - убеждена Юлия Шевченко. .

Тем временем

Вопрос о содержании территорий, которые не относятся к придомовым и после обустройства передаются на баланс муниципалитета, пока остается открытым. В мэрии уточнили, что это ни в коем случае не должно отражаться на расходах будущих собственников квартир.

- Создано управление благоустройства, которое займется в том числе этим вопросом. Оно может содержать территорию, если ее возьмет на свой баланс муниципалитет. Другой вариант - заключить договор с управляющей организацией, которая будет управлять домом и прилегающей к дому городской территорией. На ряде объектов мы отрабатываем разные схемы, - прокомментировал ситуацию глава города Анатолий Локоть.

Мэр пообещал, что до конца года будет принято конкретное решение и просчитаны затраты на содержание, которые заложат в новый бюджет города.