Новости

Изобретатель подлодки в Дании впервые признался в убийстве журналистки 07:33
Deutsche Bank спрогнозировал наступление "эпохи беспорядка" 07:31
В Портленде запретили систему распознавания лиц 07:13
В Забайкалье нашли одного из двух сбежавших заключенных 07:10
В августе Трамп собрал рекордную сумму пожертвований на избирательные цели 07:05
Жительница Хабаровского края одолжила телефон и лишилась денег 06:21
В Калифорнии число жертв лесных пожаров увеличилось до 11 05:55
Жена экс-премьера Малайзии платила борцам с интернет-троллями 05:40
Генсек ООН призвал продлить СНВ-3 вне зависимости от позиции Китая 05:32
Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов 05:07
Врио губернатора Камчатки проверил соблюдение масочного режима 05:04
Эксперт предупредил о проблемах при изменении настроек смартфона 04:50
Трамп еще на год продлил торговые ограничения в отношении Кубы 04:34
Госдеп США аннулировал более тысячи виз китайских студентов и ученых 03:46
Норвежский депутат номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 03:39
В Китае разработали вакцину от COVID-19 в виде назального спрея 03:03
Российских туристов оставили без любимого развлечения в Турции 02:50
WWF: Популяции животных в мире за 50 лет сократились на 68% 02:32
В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч 02:02
Дым от лесных пожаров накрыл западное побережье США 01:53
ВОЗ будет добиваться полного отказа от трансжиров к 2023 году 01:38
Полиция применила газ против мигрантов на греческом острове Лесбос 01:01
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open 00:41
Трамп приуменьшил опасность COVID в США, чтобы избежать паники 00:36
Ефремов об адвокате Пашаеве: Он меня подставил 00:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
10.09.2020 06:55

Покупаю среду проживания

Благоустроенная территория внутри и вокруг жилых микрорайонов становится трендом для застройщиков
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 203(8257)
Все больше людей при выборе квартиры обращают внимание на обустройство прилегающей к дому территории. Как говорится, чтобы и глазу было приятно, и было где погулять. Эксперты отмечают, что этот тренд будет усиливаться. В Новосибирске уже есть примеры, когда застройщики делают привлекательной городскую среду.
Застройщики готовы вкладывать десятки миллионов рублей, чтобы благоустроить больше пространства, чем придомовая территория. Фото: Татьяна Кравченко Застройщики готовы вкладывать десятки миллионов рублей, чтобы благоустроить больше пространства, чем придомовая территория. Фото: Татьяна Кравченко
Застройщики готовы вкладывать десятки миллионов рублей, чтобы благоустроить больше пространства, чем придомовая территория. Фото: Татьяна Кравченко

Один из них - Аллея друзей рядом с новым домом на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе. На парковой аллее длиной в полкилометра появились крупные деревья, аккуратно подстриженные кустарники черноплодной рябины, дорожка из плитки, скамейки и арт-объекты.

- Здесь была проведена большая работа дизайнеров, архитекторов, дендрологов. Посажены десятки сосен, берез, сотни кустов. Все окружено свежим зеленым газоном. Установлены архитектурные светильники, которые освещают и проезжую часть, и пешеходную зону аллеи, - рассказал генеральный директор компании-застройщика Владимир Наумов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Когда застройщики окончательно выйдут из кризиса

- Компания за свой счет обустроила эту аллею, а также привела в порядок противоположную сторону дороги, оборудовав там тротуар. Местные жители получили уютный сквер. Это хороший пример, когда инвестор не только занимается строительством квадратных метров, решая свои коммерческие задачи, но и вкладывает средства в благоустройство, создание комфортной среды, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В данном случае речь идет о территории, которая не является придомовой, а передается на баланс муниципалитета. Тем не менее застройщики готовы нести затраты - это десятки, а то и сотни миллионов рублей, - чтобы благоустроить больше пространства, чем придомовая территория.

- Есть ряд решений, предполагающих локальные улучшения территорий, - соглашается коммерческий директор SG Development Динар Зарипов. - Понимание "комфортное жилье" - это не только квартиры и дворы. В целом подобные примеры поднимают ликвидность близлежащих территорий и формируют культуру строительства. Это очень здорово для жителей и города в целом.

Примеров, когда частный бизнес за свой счет приводит в порядок городское пространство, в Новосибирске немало. Самый крупный объект - Михайловская набережная, благоустройство которой теперь идет на средства инвесторов. В планах - продолжение ее реконструкции, включая территорию, прилегающую к жилому комплексу "Европейский берег". В центре города, на пересечении улиц Советской и Нарымской, возрожден сквер "Альгамбра". В 1906 году на этом месте был частный сад, где горожане смотрели театральные постановки. Проект совместно реализовали компания "Сибирь Девелопмент" и мэрия. Площадь озеленения составила свыше двух тысяч "квадратов", в "Альгамбре" высадили 90 деревьев и 25 видов кустарников. На территории расположились широкие дорожки, удобные для велосипедистов и пешеходов, тренажеры для детей и взрослых. Подобные проекты есть у ряда других строительных компаний.

- Покупательские предпочтения меняются. Сейчас настало время застройщиков третьей волны. Первые умели строить здания, вторые научились упаковывать проекты жилищных комплексов, а третья волна умеет работать с "начинкой" и учитывает потребности покупателей, - отмечает президент SKY Group Владимир Литвинов. - Создание комфортных территорий внутри и вокруг жилых микрорайонов - задача застройщика. Безусловно, для него это определенная статья затрат, но без этого современное жилье просто невозможно. Люди покупают не только квадратные метры, но и среду проживания.

Застройщики Урала предложили изменить законы для проведения реновации

Генеральный директор группы компаний "Стрижи" Игорь Белокобыльский тоже подчеркивает, что благоустройство территории весьма затратно. Но оно окупается тем, что объект становится привлекательным, а значит, более ликвидным. Это инвестиции в комфорт.

- Все застройщики декларируют такие проекты, но, к сожалению, пока еще принято экономить на дизайне и концепции благоустройства, на материалах. По-настоящему уютных и продуманных территорий крайне мало, - делится своими наблюдениями Игорь Белокобыльский.

- Сегодня на новосибирском рынке благоустройство территорий новых жилых комплексов - тренд. Теперь покупатель выбирает не просто квадратные метры, он выбирает комфортную среду для жизни, - утверждает директор по развитию ГК "Новый мир" Юлия Шевченко. - Хороший проект стоит дорого. Ведь благоустройство - это не просто детские качели на площадке или удобные лавочки во дворе. Современный проект предполагает многоуровневое озеленение, продуманный пешеходный трафик, создание безбарьерной среды, подсветку территории, закрытый безопасный двор без машин и многое другое.

Эксперты рынка отмечают, что определяющими факторами в выборе жилья всегда будут локация, планировка и цена. Но к ним уже добавился дополнительный комфорт - как внутри дома и квартиры, так и на окружающей территории. Покупатели предъявляют высокие требования к функциональности и экологичности пpидoмoвой территории. Так, в топ-5 попали концепции "двор без машин" и "зеленый двор".

Согласно опросу, проведенному "Райффайзенбанком" среди новосибирцев, покупатели ориентируются не только на стоимость жилья и планировку квартиры. Не менее значимой является инфраструктура. Для тех, кто выбирает новостройку, намного более важен закрытый двор без машин (за это высказались 29 процентов респондентов). Люди ценят близость школы и детского сада, удаленность от транспортных магистралей.

- Наши исследования подтверждают тренд на жилые комплексы и дома, которые могут обеспечить жильца всем необходимым на своей территории - от покупки кофе в уютной кофейне на первом этаже до магазинов, салонов красоты, ресторанов, зон для прогулок и отдыха во дворе. Также в последнее время растет запрос на безопас-ность: закрытая территория внутреннего двора, контроль доступа и наличие видеонаблюдения, - перечисляет исполнительный директор УК "Группа Мета" Елена Астахова.

Директор агентства "Квадротека" Владимир Голованов на своей странице в соцсети отметил, что в последние годы ситуация с качеством и комфортом жилья значительно изменилась.

- В городе появились новые дома и жилые массивы, где строители используют современные архитектурные решения, продумывают и обустраивают прилегающую территорию, чтобы сделать жизнь людей более комфортной и удобной. В определенной степени изменилась и наша культура. Ведь, как сказал когда-то классик, бытие определяет сознание, - полагает Владимир Голованов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Москве возобновили благоустройство городских территорий

Эксперт назвал некоторые изюминки, которые делают жилье более удобным, комфортным и привлекательным. В их числе - двор без машин, красивая, благоустроенная придомовая территория, близость школы, детского сада, ресторана, бассейна.

Безусловно, встает вопрос: кто же будет в дальнейшем содержать благоустроенную территорию. За ту, которая непосредственно относится к дому, отвечают собственники жилья и управляющие организации.

- Управляющая компания обязана поддерживать порядок, а жильцы должны беречь имущество, - поясняет Игорь Белокобыльский.

- Безусловно, важно, чтобы объект качественно обслуживался после сдачи. Надежная управляющая компания будет сохранять и улучшать пространство жилого комплекса в интересах собственников жилья, - убеждена Юлия Шевченко. .

Тем временем

Вопрос о содержании территорий, которые не относятся к придомовым и после обустройства передаются на баланс муниципалитета, пока остается открытым. В мэрии уточнили, что это ни в коем случае не должно отражаться на расходах будущих собственников квартир.

- Создано управление благоустройства, которое займется в том числе этим вопросом. Оно может содержать территорию, если ее возьмет на свой баланс муниципалитет. Другой вариант - заключить договор с управляющей организацией, которая будет управлять домом и прилегающей к дому городской территорией. На ряде объектов мы отрабатываем разные схемы, - прокомментировал ситуацию глава города Анатолий Локоть.

Мэр пообещал, что до конца года будет принято конкретное решение и просчитаны затраты на содержание, которые заложат в новый бюджет города.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Безработным родителям доплатят три тысячи рублей на детей
В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым
Путин назвал формат и время проведения саммита ШОС
Ростуризм смягчит условия программы кэшбека за туры по России
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open