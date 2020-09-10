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10.09.2020 23:05
Рубрика: Власть

Сомнения в защите

Адвокатура изучит, нарушил ли защитник Михаила Ефремова кодекс этики
Текст: Юрий Гень, Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Совет Адвокатской палаты Северной Осетии, в которой состоит защитник Эльман Пашаев, рассмотрит его действия на специальном заседании. Оно назначено на 18 сентября. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом "РГ" сообщил председатель Адвокатской палаты РСО - Алания Марк Гаглоев.

Речь идет о действиях Эльмана Пашаева в нашумевшем деле актера Михаила Ефремова, которого недавно осудили на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП. Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в адвокатских кругах, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии установила, что защитник Эльман Пашаев якобы нарушил кодекс этики. По мнению экспертов, его публичная активность должна была быть иной. При этом претензии непосредственно к стратегии защиты адвоката не предъявлялись.

Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

Эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли в Адвокатской палате республики. По правилам окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет Адвокатской палаты. Он же вправе и дисциплинарно наказать того или иного своего члена: это может быть замечание, предупреждение или же прекращение статуса адвоката.

- Совет Адвокатской палаты рассмотрит действия Эльмана Пашаева в деле актера Михаила Ефремова, - рассказал председатель палаты Марк Гаглоев. - В заседании будет участвовать сам Эльман Пашаев, и ему предоставят возможность дать объяснения по каждому пункту работы. Но это заседание является закрытым, а информация до принятия решения советом - конфиденциальной. После принятия решения мы официально его обнародуем.

В СМИ звучат обвинения в адрес защитников обеих сторон в работе не на своих клиентов, а на публику

Как бы то ни было, у экспертного сообщества есть серьезные претензии к Эльману Пашаеву. Суть обвинений сводится к двум вещам: он устроил из процесса шоу (справедливости ради надо сказать, что тут ему активно помогла и защита другой стороны) и в целом своими действиями усугубил положение подзащитного. Сам Михаил Ефремов, по сообщениям СМИ, также заявил, что, по его мнению, приговор мог быть мягче, если бы не действия адвоката. По словам актера, защитник "подставил" его: пообещал одно, а получилось другое. Как передают члены Общественной наблюдательной комиссии, актер заявил, что Пашаев больше не будет представлять его интересы.

Как передает ТАСС, Пашаев в беседе со СМИ признал, что сказал журналистам лишнее.

В регионах Власть Право Уголовное право Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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