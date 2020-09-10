Крупнейшую на Северном Кавказе реку углубили

Дно русла река Терек в районах Дагестана, пострадавших от катастрофических паводков более 15 лет назад, расчистили и углубили. Проверили выполненные работы специалисты Росводресурсов. "В условиях меняющегося климата паводки смягчаются в одних районах России и усиливаются в других. Пиковые уровни воды в реках отдаляются от средних многолетних значений, а значит, опираться на них в прогнозах становится все сложнее. Обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия воды - одна из главных задач Федерального агентства водных ресурсов", - рассказал "РГ" замглавы управления проектной деятельности и планирования расходов Росводресурсов Александр Сланник.

Терек - крупнейшая водная артерия Северного Кавказа. Река, кроме Дагестана, протекает по территории Чеченской Республики, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Крупный разлив Терека наблюдался в 2002 и 2005 годах. Прорвав береговые полосы, вода затопила значительные прилегающие территории и населенные пункты. Были размыты десятки километров дорог, защитных валов и дамб, разрушены жилые дома, мосты, хозяйственные постройки, выведены из оборота тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, заилены рыбоходные и ирригационные каналы. Чтобы предотвратить новый размыв берега и снять угрозу развития чрезвычайной ситуации, возникла необходимость расчистить и углубить дно левого основного рукава. За последние десятилетия на этом участке русло не расчищали, накопилось много наносов, пропускная способность русла существенно уменьшилась.

Пиковые уровни воды в реках отдаляются от средних многолетних значений, опираться на них в прогнозах становится все сложнее

С 2017 года началась расчистка и углубление дна реки на участке протяженностью более 15 км. Все работы завершены - теперь большая часть потока Терека вернется в основное русло.

В случае неблагоприятного развития паводковой ситуации в зону затопления попадают более ста тысяч гектаров сельхозземель, железная дорога, автодороги, газопроводы, линии электропередачи федерального и республиканского значения, а также 36 населенных пунктов с населением более 50 тысяч человек. В Росводресурсах отметили, что завершение работ по очистке реки снизит вероятность подмыва валов по правому берегу Терека и предотвратит затопление территорий на площади в 6700 гектаров.

Кроме того, после расчистки Терека часть воды пойдет по рыбохозяйственным каналам в систему Аракумских и Нижне-Терских водоемов. Общая площадь озер составляет около 32 тысяч гектаров. Водоемы являются уникальными природными объектами, имеющими большое рыбохозяйственное и природоохранное значение для бассейна Каспийского моря. Озера - естественное нерестилище для десятков видов рыб, основное место обитания болотной дичи, ондатры и кабана, гнездования более 20 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.

Последние 15 лет наблюдается постепенное высыхание водоемов. Главная причина - дефицит воды из реки Терек. Как результат, рыба на нерест стала уходить в другие места. Теперь ситуация должна измениться.

С завершением очистки Терека работы на гидротехнических сооружениях Дагестана не закончатся. Как отметил Александр Сланник, всего на капитальный ремонт таких объектов на 2021-2023 годы Росводресурсы направит 200 млн рублей.