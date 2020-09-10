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10.09.2020 10:51
Рубрика: Спорт

Пенсионер из Дагестана за пять часов похудел на 9,3 килограмма

Текст: Николай Грищенко

Житель дагестанского села Муги 66-летний Багама Айгубов после пятичасовой пробежки на стадионе похудел на 9,3 килограмма. Уникальный результат занесен в Книгу рекордов России.

Фото: iStock
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Как сообщает Министерство по физической культуре и спорту РД, перед началом забега известный в республике спортсмен прошел процедуру взвешивания. Весы показали 88 килограммов.

Несмотря на проливной дождь Багама Айгубов сумел достичь своей цели и финишировал. За состоянием здоровья спортсмена следили врачи, которые после финиша проверили артериальное давление. Оно оказалось в норме, рекордсмен чувствовал себя хорошо. Контрольное взвешивание показало -78,7 килограмма.

В торжественной обстановке Багаме Айбову вручили сертификат Книги рекордов России. Отснятый видеоматериал зафиксированного рекорда отправят в Книгу Гиннесса.

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