Пенсионер из Дагестана за пять часов похудел на 9,3 килограмма

Житель дагестанского села Муги 66-летний Багама Айгубов после пятичасовой пробежки на стадионе похудел на 9,3 килограмма. Уникальный результат занесен в Книгу рекордов России.

Как сообщает Министерство по физической культуре и спорту РД, перед началом забега известный в республике спортсмен прошел процедуру взвешивания. Весы показали 88 килограммов.

Несмотря на проливной дождь Багама Айгубов сумел достичь своей цели и финишировал. За состоянием здоровья спортсмена следили врачи, которые после финиша проверили артериальное давление. Оно оказалось в норме, рекордсмен чувствовал себя хорошо. Контрольное взвешивание показало -78,7 килограмма.

В торжественной обстановке Багаме Айбову вручили сертификат Книги рекордов России. Отснятый видеоматериал зафиксированного рекорда отправят в Книгу Гиннесса.