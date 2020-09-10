Новости

Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса 17:02
В Еврокомиссии назвали коррупцию основной проблемой Болгарии 16:46
Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы 16:40
День памяти князя Александра Невского пройдет без крестного хода 16:39
Американский телеканал Fox News начинает вещание в Германии 16:31
Путин наградил главу РАН 16:30
Огнеметчики ЦВО провели стрельбы на полигоне в Оренбуржье 16:29
В Петербурге начались съемки ленты "Нахимовцы" с Мерзликиным и Гармашом 16:28
Режиссер "Викинга" снимет драму с Робаком про сирийский конфликт 16:27
Мишустин: Бюджет на 2021-2023 годы сохранит социальную направленность 16:22
Переболевшим коронавирусом посоветовали носить маски 16:12
Объемы строящегося жилья в 2021 году могут вырасти на 5% 16:11
Умер легендарный музыкант, основатель Silver Apples Симеон Кокс 16:03
В Крыму уничтожили десятки авиабомб времен войны 16:03
В Госдуме оценили резолюцию Сейма Литвы по России и Беларуси 15:46
Песков заявил о важности баланса экологии и экономики 15:46
В Швейцарии запретили рождественские ярмарки 15:41
Коронавирус сорвал съемки новых сезонов "Атланты" 15:41
Фигуранта по делу Фургала отпустили под домашний арест 15:39
Песков опроверг планы по объединению Петербурга и Ленинградской области 15:34
Песков напомнил о негативном опыте прямых выборов мэров 15:26
Песков назвал Москву экономическим форпостом России 15:22
Песков: Появление Саакашвили в Грузии может иметь отрицательные последствия 15:11
Сергей Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги 15:08
Песков заявил о большой поддержке белорусами Лукашенко 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 16:39
Рубрика: Общество

День памяти князя Александра Невского пройдет без крестного хода

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

12 сентября в Петербурге состоится общегородской и церковный праздник - День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Дата восходит к 12 сентября 1724 года, когда Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь (ныне это Александро-Невская лавра) мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. До начала XX века праздник 12 сентября был особым для города, в нем принимали участие десятки тысяч горожан. Последний раз этот день отмечался в 1921 году.

Фото: Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской епархии
Второй скит Александро-Невской лавры станет частью турмаршрута

Возрождение праздника как общегородского события началось с возвращения в лавру мощей святого благоверного князя в 1989 году (святыня была изъята из лавры в 1922 году и хранилась в запасниках Музея истории религии и атеизма).

В 2005 году День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского был включен в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" в качестве официальной памятной даты.

В этом году праздник начнется с литургии в Свято-Троицком соборе лавры (в 9.45 утра), которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В 12.30 начнутся праздничные мероприятия на территории лавры: чествование ветеранов Великой Отечественной войны - кавалеров ордена Александра Невского; церемония вручения премии Правительства Санкт-Петербурга "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского; концерт с участием хоровых и фольклорных коллективов, известных исполнителей эстрадной и духовной музыки; мастер-классы, русские народные игры; фотовыставка, посвященная Параду в честь 75-летия Великой Победы ( в новом зале духовно-просветительского центра "Святодуховский"). Крестного хода в этом году не будет.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин: Надо продолжить адресную поддержку людей, потерявших работу
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Песков: Прививку от коронавируса нужно делать только добровольно
Сергей Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги
Схимонаха Сергия отлучили от церкви
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа