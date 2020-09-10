День памяти князя Александра Невского пройдет без крестного хода

12 сентября в Петербурге состоится общегородской и церковный праздник - День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Дата восходит к 12 сентября 1724 года, когда Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь (ныне это Александро-Невская лавра) мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. До начала XX века праздник 12 сентября был особым для города, в нем принимали участие десятки тысяч горожан. Последний раз этот день отмечался в 1921 году.

Возрождение праздника как общегородского события началось с возвращения в лавру мощей святого благоверного князя в 1989 году (святыня была изъята из лавры в 1922 году и хранилась в запасниках Музея истории религии и атеизма).

В 2005 году День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского был включен в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" в качестве официальной памятной даты.

В этом году праздник начнется с литургии в Свято-Троицком соборе лавры (в 9.45 утра), которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В 12.30 начнутся праздничные мероприятия на территории лавры: чествование ветеранов Великой Отечественной войны - кавалеров ордена Александра Невского; церемония вручения премии Правительства Санкт-Петербурга "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского; концерт с участием хоровых и фольклорных коллективов, известных исполнителей эстрадной и духовной музыки; мастер-классы, русские народные игры; фотовыставка, посвященная Параду в честь 75-летия Великой Победы ( в новом зале духовно-просветительского центра "Святодуховский"). Крестного хода в этом году не будет.