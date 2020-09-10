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10.09.2020,  
19:40
Текст:  Светлана Цыганкова

МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Российский истребитель МиГ-29, стоящий на вооружении Северного флота, в четверг поднимался в небо над Баренцевым морем. Он вылетал на "перехват" двух самолетов ВВС Норвегии.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой

Две цели, которые приближались к государственной границе Российской Федерации, зафиксировали средства контроля воздушного пространства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Уже в воздухе экипаж МиГ-29 идентифицировал воздушные цели как самолеты ВВС Норвегии: патрульной авиации Р-3С "Орион" и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20".

Российские летчики сопровождали самолеты, пока те не ушли от государственной границы РФ. После этого МиГ-29 вернулся в аэропорт базирования.

Как добавили в Национальном центре управления обороной РФ, нарушения госграницы России не было.

Кстати, "РГ" сообщала, что недавно еще один разведывательный самолет ВВС Норвегии "Фалкон-20". был перехвачен над Баренцевым морем

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