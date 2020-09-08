Истребитель Северного флота перехватил четвертый за день самолет

Разведывательный самолет ВВС Норвегии Falcon-20 был перехвачен над Баренцевым морем и развернут прочь от государственной границы РФ, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Самолет-шпион государства-члена Североатлантического альянса засекли российские радары, контролирующие воздушное пространство над нейтральными водами. Falcon держал курс в сторону российской границы. Навстречу ему был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных сил Северного флота.

- Экипаж истребителя идентифицировал цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы ВВС Норвегии. После разворота Falcon от государственной границы РФ Миг-29 вернулся на свой аэродром. Весь его полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - отметили в Минобороны России.

Ранее истребитель Су-27 Балтийского флота развернул над нейтральными водами самолеты разведчики R-135 и Gulfstream, принадлежащие, соответственно, ВВС США и Швеции. А над Баренцевым морем МиГ-29 отогнал от границы норвежский противолодочный самолет P-8 Orion. Еще три воздушных разведчика были перехвачены накануне.