На берегу моря Лаптевых найдены артефакты XVII века

Второй отряд комплексной арктической экспедиции Северного флота и Русского географического общества обнаружил в заливе Симса моря Лаптевых важные исторические артефакты. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

- На мысу южного берега залива исследователи нашли семь монет XVII века и бирюзовую бусинку, - отметили в пресс-службе. - По мнению историков, входящих в состав экспедиционного отряда, данные находки - прямые свидетельства раннего освоения Северного морского пути поморами.

До того момента, когда в Арктику отправилась экспедиция Северного флота, острова Фаддея и берег залива Симса в море Лаптевых исследовались специальной археологической экспедицией лишь в 40-е годы прошлого столетия. Тогда в данном районе Арктики также были обнаружены исторические находки, относящиеся к XVII веку.

Как отметил научный руководитель экспедиции полковник Сергей Чуркин, по итогам обработки материалов, собранных экспедиционным отрядом, будет подниматься вопрос об организации и планировании в данный район отдельной археологической экспедиции. В ближайшее время ледокол "Илья Муромец" продолжит исследования Арктики в ходе плавания по маршруту Северного морского пути на восток в составе арктической группировки Северного флота.

Напомним, экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества, действуя на ледоколе "Илья Муромец", в районе полуострова Таймыр уже обнаружил следы экспедиции Владимира Русанова, уточнил координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря, а в ходе подводных исследований определил местоположение останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно, одно из них может быть ледокольным пароходом