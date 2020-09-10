На фестиваль в Выборг приехали актеры и куклы из Петербурга и Севастополя

В Выборге продолжается II Международный фестиваль театров кукол "Балтийский кукловорот".

У театра "Святая крепость", где он проходит, целыми днями многолюдно. С утра до вечера идут спектакли. На встречу со сказочным миром искусства приходят взрослые и дети. Много малышей - в ожидании сказки. Установлен большой экран на улице: в режиме нон-стоп можно смотреть спектакли, а также интервью с участниками фестиваля.

"Серебряное копытце" из Петербурга

Театр кукол "Петроглиф" из Петербурга показал "Серебряное копытце". История, рассказанная двумя актерами, удостоена самых прекрасных отзывов зрителей и профессионалов, коллег: добрая, светлая, теплая и очень красивая. Лирический сказ Бажова про старика Кокованю, девочку-сиротку Даренку, кошку Муренку и волшебного козлика разыграли супруги Овсянниковы, Павел и Анастасия.

Вы и актеры, и режиссеры, и сценографы этого спектакля.

Анастасия Овсянникова: И реквизит - дело наших рук. Павел не только режиссер, он еще и художник. Пригласили на этот спектакль своего друга Дмитрия Бизянова, художника по свету, мы с ним несколько лет работали в Екатеринбурге, в театре кукол, сейчас он живет и работает в Москве. А композитор Глеб Успенский работает в Ханты-Мансийском театре кукол.

Расскажите о своем театре.

Павел Овсянников: Сначала у нас появились спектакли. Три года назад мы переехали из Екатеринбурга в Петербург. По пути еще год поработали в Кирове. Мы учились в Санкт-Петербургской театральной академии, заочно, Настя - на актерском, я на режиссерском. Тогда я работал в Екатеринбургском театре кукол, Настя - в Рыбинском.

Сейчас Настя работает в Филармонии для детей и юношества, в кукольной труппе, и в разных частных театрах. Пока сидели дома на карантине, делали кукол для спектакля. Я только что выпустил "Страшную сказку" в Нефтеюганске.

Когда родился спектакль "Серебряное копытце", мы решили поехать с ним на какой-то фестиваль. Где можно и себя показать, и других посмотреть. Очень соскучились по фестивальной атмосфере! Как приятно было увидеть глаза зрителей (мы работали на Малой сцене)!

Театр "Петроглиф", в штате которого два человека, родился в 2020 году. Долго ломали голову над названием. Оказалось, что это сложнее, чем дать имя ребенку. В названии надо многое совместить: наше видение театра, и чтобы зрителям было понятно, и чтобы не было слишком пафосно.

Какие сказки еще в вашем репертуаре?

Павел Овсянников: "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (режиссер Дмитрий Ерохин из Озерска), "Сказки Сороки-Белобоки. Рукавичка". Забавляемся с Петрушкой - есть сценки, эпизоды. И очень много планов.

Анастасия Овсянникова: Самые лучшие впечатления от фестиваля "Балтийский кукловорот". Столько эмоций получили! Хорошая мотивация для рождения новых спектаклей.

Кто в тереме живет?

Сцена из спектакля "Терем Ок" Фото: Юрий Шпаков /Пресс-служба фестиваля "Балтийский кукловорот"

Севастопольский Театр имени кукол представил спектакль "Tерем Ok.". Придумал его режиссер Артем Макеев. Это совсем не традиционная, всем известная с детства русская народная сказочка. Совершенно новое, оригинальное прочтение. На сцене всего двое актеров - Артем и Анна Пепелина. И лесные звери: мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волк. Весело всем зрителям. Взрослые смеются от души. Детям дают стучать в барабаны во время действия, с ними разговаривают. Показывают, как можно мгновенно сделать куклу из самых обычных предметов. Например, лису - из полиэтиленового пакета, а мышку - из кондитерского шприца с насадками.

- Я, по правде говоря, не актер, - рассказал "РГ" Артем Макеев. - По образованию - режиссер. Окончил Санкт-Петербургскую театральную академию 17 лет назад мой мастер - Николай Петрович Наумов (декан факультета театра кукол РГИСИ - председатель жюри фестиваля "Балтийский кукловорот". В Выборге мастер посмотрел работу своего ученика. - "РГ").

Вы взяли сказку "Теремок" - и решили похулиганить? Неожиданно появляются Япония, Франция, Финляндия, Испания, Украина.

Артем Макеев: Спектакль появился два года назад. Самый сложный вопрос: как родился? Понятия не имею. Просто возник такой ход, что все герои разных национальностей. Мы не вкладывали никакой политической подоплеки, нам просто хотелось сказать о дружбе между народами. У сказок глубокие корни, они ведь не были "детскими", в них заложен глубокий философский смысл, который мы утратили. Я задумался, а что хотели вложить в "Теремок" наши предки? Про что эта история?

Рассчитывали не на маленького зрителя?

Артем Макеев: У нас театр другой - мы не ставим спектакли для детей.

Почему "театр имени кукол"? А не театр кукол?

Артем Макеев: Есть театры имени Чехова, имени Горького, а у нас - имени кукол. Я кукольник, люблю кукол. Это знак любви и уважения к кукле.

Я родился и вырос в Петербурге. В 2015 году приехали с супругой, она театральный художник, в Крым и создали театр в Севастополе, при Дворце культуры. В репертуаре 12 спектаклей. Беру"детский" материал и делаю спектакль, который будет интересен взрослым. И детям, конечно, тоже. Для всей семьи. Дети считывают свою историю, а взрослые - свою, где есть философия, подтексты, нюансы, события сегодняшнего дня - в стране, мире. При этом - простой, легкий язык, юмор, музыка. Например, у нас есть "Сказка о глупом мышонке" Маршака - на нее часто приходят взрослые вообще без детей. Затронуты важные темы - взаимоотношения взрослых и детей, уважение детей к родителям.

Очень люблю английскую детскую писательницу Элинор Фарджон, она сказочница с мировой известностью, была удостоена первой премии Андерсена. Поставил ее произведения "Великан из Вильмингтона (наш спектакль называется "Белый великан") и "Хочу Луну".

Вы покорили публику на фестивале в Выборге - детей, взрослых. И вас буквально искупали в овациях. Из отзывов: "Это такой фейерверк идей, фантазий, креатива, юмора. Какие аллегории, веселые подачи стереотипов!"

Артем Макеев: Спасибо. Это только кажется - как же легко поставили! Вышли на сцену - и сплошная импровизация. За этим гигантский труд, месяцы репетиций.

Тем временем

Организаторы фестиваля - Театр драмы и кукол "Святая крепость" - показали в клубной программе один из своих хитов - "Урок для Красной Шапочки". Более 20 лет играют этот жизнерадостный спектакль, сколько детей на нем выросло! Постановку с удовольствием смотрят и взрослые. А после спектакля коллеги и зрители поздравили с юбилеем заслуженную артистку России Татьяну Тушину (она в сказочной истории и Мама, и Лиса, и Бабушка).