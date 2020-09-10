На Петербург обрушился шторм

Вечером 10 сентября на Северную столицу обрушился шторм. Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, повалено 25 деревьев, среди них прекрасный клен в Михайловском сквере напротив Русского музея.

Также рухнувшие деревья обнаружены в Большом Ильинском саду, Малом Ильинском саду, сквере на улице Громова.

"РГ" сообщала, что на Кондратьевском проспекте автокран упал на рабочего. Мужчина чудом выжил, извлекать пострадавшего пришлось с помощью экскаватора.

Еще утром метеорологи спрогнозировали, что уровень воды в Неве может достичь критических отметок. Из-за этого в городе закрыли дамбу.