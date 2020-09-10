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10.09.2020 22:13
Рубрика: Общество

На Петербург обрушился шторм

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Вечером 10 сентября на Северную столицу обрушился шторм. Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, повалено 25 деревьев, среди них прекрасный клен в Михайловском сквере напротив Русского музея.

Фото: iStock
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Также рухнувшие деревья обнаружены в Большом Ильинском саду, Малом Ильинском саду, сквере на улице Громова.

"РГ" сообщала, что на Кондратьевском проспекте автокран упал на рабочего. Мужчина чудом выжил, извлекать пострадавшего пришлось с помощью экскаватора.

Еще утром метеорологи спрогнозировали, что уровень воды в Неве может достичь критических отметок. Из-за этого в городе закрыли дамбу.

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