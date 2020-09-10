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10.09.2020 16:12
Рубрика: Общество

Переболевшим коронавирусом посоветовали носить маски

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Переболевшие COVID-19 должны соблюдать санитарные предписания и носить маски в общественных местах. Об этом на встрече с журналистами заявил Евгений Соколович, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Во-первых, не стоит противопоставлять себя окружающим, во-вторых, воздушно-капельных путем передается целый букет заболеваний. Так что, если вы заболели, например, даже ОРВИ, не стоит подвергать риску всех остальных. Особенно сейчас, когда скоро начнется традиционный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Сейчас в Санкт-Петербурге, по словам Андрея Сараны, первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению, заболевают коронавирусом порядка 200 человек в день. Показатели заболеваемости растут, но медленно. Каждую последующую неделю госпитализируется с COVID-19 на 130-150 человек больше, чем в предшествующую. Мест в стационарах для пациентов с новой коронавирусной инфекцией пока хватает: свободно 15 процентов коек для взрослых и 30 процентов - для детей. При необходимости число стационаров, принимающих таких больных, будет увеличиваться. Сейчас их принимают 10 больниц. Общее число коек для этой категории больных - более 3 500.

Андрей Сарана также напомнил о том, что у города есть значимый резерв: госпиталь в павильоне Ленэкспо. Госпиталь, открытый на пике заболеваемости и рассчитанный на 1 000 коек, сейчас законсервирован. Но в нем все есть: и оборудование, и запас лекарств, и он в любой момент готов к открытию. В соседних павильонах также оборудованы койки для больных. Так что общее число коек в Ленэкспо стало 2 450. И, если по весне сюда отвозили только легких больных, то теперь есть места для тех, у кого коронавирус протекает в средней и тяжелой степени.

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