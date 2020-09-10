Вечером 10 сентября в Петербурге ждут шторм. Прогнозируется, что уровень воды в Неве поднимется до критических значений.

В связи с рискованной погодной ситуацией в Петербурге закрывают створы дамбы, сообщает пресс-служба комплекса защитных сооружений.

Также невозможно будет движение по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Стоит отметить, что сезон штормов в Петербурге начинается с начала осени. Сейчас город надежно защищает дамба, ее створы своевременно поднимают при угрозе наводнения, а когда ветер спадает, вновь открывают.