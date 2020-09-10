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10.09.2020 09:52
Рубрика: Общество

В Архангельске историки со всей страны оценят уроки Гражданской войны

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Более 60 ученых-историков из разных городов страны собрались в Архангельске на всероссийскую научную конференцию "Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере".

В 2020 году отмечается столетие окончания интервенции на Севере. Масштабный исторический форум стал главным юбилейным событием. Как сообщает правительство Поморья, в нем участвуют такие известные специалисты, как руководитель центра экономической истории Института российской истории РАН Виктор Кондрашин, профессор СПбГУ Александр Пученков, завкафедрой Петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I Владимир Фортунатов, их коллеги из Мурманска, Петрозаводска, Вологды, Перми, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других городов.

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Для участия в конференции в Архангельск прибыл помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

- Столетие окончания Гражданской войны дает возможность еще раз понять и оценить, насколько страшным может быть раскол общества и последовавшее за ним ожесточение. Этого нельзя забыть и допустить вновь. Сегодня события интервенции на Русском Севере несколько подзабылись, хотя в то время здесь находилось до 40 тысяч иностранных солдат - больше, чем красных и белых, - отметил Владимир Мединский накануне конференции.

- Для нас это очень важное событие, важная веха в истории страны, - подчеркнул врио губернатора Поморья Александр Цыбульский. - В ходе конференции мы сможем обменяться мнениями, послушать специалистов и, может быть, открыть в том времени что-то новое для себя.

В первый день форума историки оценят масштабные события вековой давности во всех аспектах - от военного до культурного. Тематика выступлений очень разнообразна: люди и страны, участвующие в противостоянии, политика и экономика, историческая память и уроки прошлого. Отдельная секция посвящена "Человеку в гражданской войне", в программе которой значится даже "природа ненависти".

Свой круглый стол проведут журнал "Родина" и "Российская газета". На нем рассмотрят интервенцию как "историко-культурный мост для развития народной дипломатии в современных условиях" и "ресурс памяти, объединяющий людей". Участников ждет презентация журнала "Родина" с публикациями на тему событий Гражданской войны.

Во второй день участники форума отправятся в Плесецкий район Поморья к местам сражений Гражданской войны на так называемый Юрьевский рубеж. Там состоится торжественное открытие мемориального комплекса. Гости осмотрят двухкилометровую восстановленную траншею, возвышения, на которых стояли пушки и пулеметы, и посетят действующую часовню, построенную на месте воронки от взорвавшегося снаряда, сообщил председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалев.

В общей сложности конференцию посетят 250 человек. Форум проводится при поддержке правительства Архангельской области, Российского военно-исторического общества, Северного Арктического федерального университета, Архангельского института открытого образования и ассоциации исследователей Гражданской войны в России. Информационными партнерами форума стали "Российская газета" и журнал "Родина".

В августе 1918 года в Архангельске высадился отряд Антанты из девяти тысяч бойцов, прибывших на 17 военных кораблях. Интервенты продвинулись вглубь Архангельской губернии по рекам Северная Двина и Вага. Зимой 1919 года красные войска отбросили их на север. Ожесточенные бои продолжались полтора года, пока в 1920-м части Красной армии не заняли Архангельск и Мурманск.

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