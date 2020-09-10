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10.09.2020 14:21
Рубрика: Власть

В Архангельской области и НАО пройдут выборы губернатора

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

В Архангельской области с 11 по 13 сентября пройдут выборы губернатора региона. В них также примут участие избиратели Ненецкого автономного округа, который входит в состав Архангельской области, но при этом является самостоятельным субъектом РФ.

Как сообщил областной избирком, всего избирательные комиссии Поморья и НАО получили 794900 бюллетеней с фамилиями кандидатов на пост губернатора области.

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
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В Ненецком округе в единый день голосования также состоятся выборы губернатора НАО. Но они пройдут по другой системе: главу региона будут избирать депутаты окружного собрания из кандидатур, предложенных президентом РФ.

В Архангельской области, помимо губернатора, также выберут депутатов представительных органов 11 муниципальных районов и города Новодвинска.

По данным облизбиркома, к выборам в Поморье все готово. Особое внимание уделили безопасности. Всех участников процесса обеспечат масками и перчатками. Установлены защитные экраны, голосующим выдадут индивидуальные ручки и салфетки. На входе у избирателей обязательно проверят температуру бесконтактным способом.

Проголосовать досрочно можно будет как на участках, так и на дому, а кое-где и у дома. В ряде населенных пунктов Вельского, Вилегодского, Няндомского, Онежского и Устьянского районов, а также в Котласе голосование устроят на придомовых территориях.

Для избирателей в удаленных местностях, транспортное сообщение с которыми затруднено, досрочное голосование проходит с 25 августа по 12 сентября. Речь идет о территориях Виноградовского, Котласского, Мезенского, Пинежского и других районов.

На большинстве участков ход выборов будут контролировать наблюдатели. На 247 избирательных участках и в помещениях 30 избиркомов установлены видеокамеры, которые будут все три дня без перерыва записывать происходящее.

Всего в регионе сформированы 31 территориальная и 848 участковых избирательных комиссий.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Ненецкий АО Единый день голосования-2020

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