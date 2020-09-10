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10.09.2020 11:27
Рубрика: Власть

В Ленинградской области 11 сентября начнутся выборы губернатора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

В Ленинградской области утром 11 сентября откроются избирательные участки. В регионе выбирают губернатора, также жителям Выборгского района предстоит определить депутата регионального парламента, плюс в восьми районах пройдут муниципальные кампании.

"Подготовка к выборах проходила в спокойном режиме", - сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В этом году в Ленинградской области жители активно пользуются системой "Мобильный избиратель". Она позволяет проголосовать на любом участке региона независимо от места регистрации. Учитывая, что в Ленинградской области довольно развита маятниковая миграция, эта система для жителей очень актуальна.

По данным Лебединского, проголосуют на участках не по месту регистрации 16 тысяч 271 человек. Чаще всего граждане писали заявления в участковых избирательных комиссиях, туда обратилось свыше 12 тысяч человек, около двух тысяч граждан подали заявку через портал "Госуслуги", а в МФЦ за такой услугой обратился всего 141 человек.

В Ленинградской области в списки избирателей внесены 1 миллион 362 тысячи человек, голосование будет проводиться 995 участках. Причем, 9 из них имеют статус временных, они расположены в больницах, следственном изоляторе, а также на Ленинградской атомной станции.

В регионе готовы к большому количеству желающих проголосовать на дому. На 8 сентября заявки проголосовать не выходя из подъезда оставили 15612 человек. Но Михаил Лебединский полагает, что число желающих будет расти, в регионе свыше 145 тысяч жителей - это инвалиды и очень пожилые люди. В Леноблизбиркоме полагают, что многим избирателям физически будет сложно дойти до избирательного участка. К тому же в связи с началом периода сезонных инфекций многие граждане из группы риска предпочитают не появляться в местах массового скопления людей.

В этот раз голосование продлится три дня, два - досрочные и 13 сентября - основной день голосования.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Единый день голосования-2020

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